教育脫貧 中信深耕海南島

2018年01月22日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

再窮不能窮教育！為擴大落實「教育脫貧」理念，中國信託慈善基金會與中國關心下一代工作委員會、中國社會福利基金會關心下一代基金，選定海南省白沙黎族自治縣七坊鎮中心學校為第37所「中國關心下一代教育示範基地」，五年來，已經幫助4萬1182名弱勢學童獲得更豐沛的學習資源。

中信慈善基金會執行長暨中國信託商業銀行全球行政總處總處長高人傑、關工委主任顧秀蓮及常務副主任暨關心下一代基金理事長武韜於本月19日親赴海南省共同主持掛牌儀式，預計將有1326名學生受惠。

這次捐贈的人民幣50萬元善款，主要用於興建學校留守兒童綜合活動基地設施與特色課程的軟硬體設備，特別強調少數民族文化傳承教育功能，包括黎族織錦、黎族雙面繡等所需的配套設備及師資，以強化在地特色，積極傳承與發揚黎族非物質文化遺產。

高人傑表示，五年來，中信慈善基金會與關工委、關心下一代基金攜手並肩，上山下鄉，東起山東日照、西至新疆喀什、北達黑龍江漠河，而這次第37所示範基地南下海南省，落地白沙黎族自治縣，五年來，共有超過4萬名農村學生得到照顧，而500餘名堅守在貧困一線的教師，也先後6次接受「園丁計畫」的培訓。

高人傑特別感謝地方各級關工委大力支持，不少農村學校在掛牌後，有了翻天覆地的變化，這與中信慈善基金會在臺灣推動的「臺灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」一樣，隨著計畫的推動，改變原本匱乏的弱勢環境，讓下一代能接受更好的教育。

關工委主任顧秀蓮則表示，感謝中信慈善基金會董事長辜仲諒的大力支持，持續為落後貧困地區的教育發展提供解決方案，而且達成超乎預期的成效，掛牌學校已有37所，涵蓋中國大陸24個省與自治區，以及21個少數民族，幫助資源匱乏的弱勢學童大幅改善學習與生活條件。

(中國時報)