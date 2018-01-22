天氣愈熱 謝淑薇手感愈燙

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中國時報
／綜合報導

澳洲網球公開賽一向以氣溫高聞名，今年謝淑薇憑藉超強實力、不懼高溫干擾縱橫全場，單打、雙打皆得意，正好給了去年世大運因「高溫」而臨陣棄賽的詹詠然「最好的示範」、也為詹、謝家子弟未來在賽場上對決做好準備！

由於澳網比賽期間剛好是南半球的盛夏之時，比賽所在地墨爾本氣溫經常飆破攝氏40度，遇上高強度的職業網球大賽，常會造成選手脫水、中暑而昏倒，溫度成了比賽一大變數。

我國好手謝淑薇淘汰法網、溫網冠軍的拉德旺絲卡、晉級女單前16強時，外媒欣賞她底線邊「四兩撥千斤」的打法，稱為具有「太極網球」的美感，這是在高溫底下的極為有力的打法，可讓對手疲於奔命。

謝淑薇賽事順遂，雙打、單打忙著搶晉級，不把墨爾本的鬼天氣、打球會累死人的挑戰放在眼裡，時隔10年返回大滿貫女單16強的個人最佳紀錄，謝淑薇可以拿去年世大運的氣溫佐證，「只要有心」天氣不是棄賽問題！

謝／彭組合不僅是「螃蟹組合」、也是「海峽組合」，近年來，海峽兩岸女將紛紛聯手出擊，去年美網公開賽也有詹皓晴與鄭潔聯手，而今年的「謝、彭配」除了讓球迷再度回味過往、也為今年第1個大滿貫賽奠下合作的好彩頭！

由於彭帥身體欠佳，謝／彭的「海峽組合」一度在雪梨網賽首輪被淘汰，移師澳網賽才慢慢恢復狀況，彭帥說，現在是在抱大腿，比賽反應會比以前慢一點。往後只要彭帥頂住壓力、保持水平，這個組合可能一路衝到冠軍戰。

俗話說「朋友總是老的好」，這次謝淑薇與彭帥「合體」說明「搭檔還是舊的好」，謝淑薇表示，她的最好回億都是兩個人一起創造的，在32歲還能重新搭配，挺不容易。謝、彭兩人都在享受比賽！

(中國時報)

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