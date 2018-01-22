林維俊掌舵 台新金打造3勇腳

台新金控總經理林維俊。（本報資料照片）

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中國時報
／專訪

台新金控在2017年底發布高層人事異動，金控總經理由原財務長林維俊接掌，新上任的林維俊接受專訪時強調，台新一向打團隊戰，短、中、長期的策略具有延續性，不會因為總經理變動而做調整，簡言之，「打造銀行、證券、壽險三隻腳」就是明確的永續發展藍圖。

單靠銀行 發展受限

林維俊表示，之前擔任財務長時，經營團隊早已在董事長吳東亮的帶領下，擘畫了永續發展的目標與方向，多年來一直在架構下，全力朝建立全方位金控前進，因此，這次職務調整並非因應總體策略改變，目的是要發揮更大的經營效率。

台新金長期以來的主力在銀行業務，但也造成發展受限；林維俊指出，打造銀行、證券、壽險三隻腳，而且必須是三隻強有力的腳，才能達到大幅提升市場競爭力，真正晉升大型金控之列，為所有股東創造最大利益。

金控子公司台新銀行業務穩定成長，證券方面，林維俊說，台新證券合併大眾證券後，除原本承銷業務已名列前茅，經紀業務市佔率及融資餘額皆顯著成長，銀行及證券雙引擎成型；統計台新證承銷件數及金額維持市場排名10名之內，市占率排名第2，承銷金額市占排名第5，經紀業務市占排名上升至21名，融資金額市占排名第15，已達中型券商規模。

證券壽險 再加把勁

但林維俊認為，與銀行業務相較，證券子公司規模還是必須更上一層樓，才能把第二隻腳站得更穩，一直以來都沒有停止評估及洽談合適併購對象；第三隻腳的壽險也持續尋求合適對象，希望今年有好消息發布。

銀行業務方面，林維俊分析，由於今年全球大環境不宜太樂觀看待，在升息的有利條件下，還是有若干不確定因素，業務推展謹慎為宜，基本上，個金與法金續維持平衡發展，目前占比約為6比4；數位金融發展，除持續積極發新金融專利，做好堅實的基礎建設，尤其將向主管機關全力爭取設立「數位銀行」的獨立品牌，即以Richart為基礎，成為真正與實體銀行區隔的第二品牌。

衝新南向 布局成形

另外，配合政府新南向政策，同時也是台新金發展國際金融版圖的既訂方向；林維俊說，除已設立的香港、新加坡、東京、澳洲布里斯本分行外，目前加緊越南隆安分行籌設，且今年下半年將依規定提出申設大陸辦事處，接下來則是評估至菲律賓、印尼設點。

(中國時報)

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