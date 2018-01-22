三審將宣判 彰銀專家耐心等

台新金狀告財政部的彰銀經營權一案，去年二審宣判，台新金勝訴，目前由高院進行三審中。圖為彰銀總部員工下班離開公司。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

台新金控對彰銀經營權案民事訴訟，於去（2017）年5月17日二審宣判，台新金勝訴，目前則由最高法院進行三審中；對此，台新金總經理林維俊強調，對審理中案件，不便發表任何意見，就靜待結果出爐。

林維俊多年來在財務長任內，全力負責彰銀案，許多同仁私下以「彰銀專家」稱呼他，肯定他投入的心力；他一向認為，這些年來全力為所有股東爭取權益，是經營團隊應該、也是必須做的事，一路走來「整個團隊都很努力」，畢竟這是牽涉到整體金控銀行業務長遠發展的大事。

法界人士指出，三審不用召開辯論庭，主要針對二審引述的法條，進行適用性的審查，根據過去經驗，一般性的案件，最快約半年多結果就會宣判；但由於本案事涉政府機關，而且層級高達部會級（財政部），預料時程上將較一般案件更長一些，推估農曆年後至年中之間有機會宣判。

市場法人則強調，近年來因為彰銀案，使台新金受到不小的衝擊，不論在重點業務、海外布局，都無法全力發揮。受此影響，台新金股價表現相對落後；法人認為，以台新金本業維持穩定成長，股價卻沒有同步反應向上，無怪乎不少手握台新金股票的小股東，每年在股東大會上，都很無奈，也只能罵財政部「吃人夠夠」，力挺董事長吳東亮，請他為所有股東爭取應有的權益。

彰銀經營權案已歷經3年多的司法過程，就等最後三審定讞；儘管自古以來所謂「民不與官鬥」，但誠如林維俊日前所說，「台新金沒有能力跟政府對抗，只是基於合法的範圍內，盡全力為所有股東爭取應有的權益而已」。

(中國時報)

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