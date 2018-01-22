全球領導力大陸超車美國

2018年01月22日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普就職剛滿周年，美中全球影響力出現翻轉。蓋洛普民調公司近期對134個國家最新調查顯示，只有30％受訪者認為美國目前還擁有全球領導地位，創歷史新低紀錄；反觀已有31％受訪者（約41國），認同大陸已成全球的「新領導力量」。

川普20日才度過就職周年，不過，美國外交政策專家此前對川普善變的領導風格以及「美國優先」政策，可能會損害美國全球地位的憂慮，似乎已成為現實。

美國聲望 史上新低

「美國的全球聲望達到史上最低」，奧地利《新聞報》網站18日有文章稱，蓋洛普近期對134個國家進行一項最新調查顯示，在川普領導下，只有30％受訪者認為美國還擁有全球領導地位，創下該項調查有史以來最低比例。而在前總統歐巴馬主政時期，比例還有48％。

川普多變的領導風格，反而加強了其他國家的聲望，德國取代美國成為最多受訪者心目中的全球領導力量（41％）。值得一提的是，有31％受訪者贊成大陸是世界的「新領導力量」，比例高於美國。另有27％受訪者希望，由普丁領導的俄羅斯發揮領導作用。

報導稱，在接受調查的134個國家中，美國在其中的65個國家，聲望下降了至少10個百分點，而在西歐盟國、澳洲和拉丁美洲，美國的形象下滑最為嚴重。相反地，尤其是白俄羅斯、以色列、馬其頓和賴比瑞亞等國，對美國領導地位的支持有所增強。

陸成強國 8成認同

大陸《環球時報》去年底發布的《2017年中國國家形象與國際影響力全球調查報告》，似乎已預示相關趨勢。

根據該項報告，逾8成受訪者認為，大陸已成為或正成為世界性強國，逾7成受訪者對大陸在國際事件發揮積極作用的信心度，較往年明顯提升；逾4成受訪者認為，未來10年，大陸將是亞洲地區最具影響力的國家。

(中國時報)