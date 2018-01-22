全球領導力大陸超車美國

據蓋洛普最新調查，認同大陸成為全球「新領導力量」的比例已超過美國。圖為大陸赴南蘇丹維和步兵營完成輪換交接。（新華社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國總統川普就職剛滿周年，美中全球影響力出現翻轉。蓋洛普民調公司近期對134個國家最新調查顯示，只有30％受訪者認為美國目前還擁有全球領導地位，創歷史新低紀錄；反觀已有31％受訪者（約41國），認同大陸已成全球的「新領導力量」。

川普20日才度過就職周年，不過，美國外交政策專家此前對川普善變的領導風格以及「美國優先」政策，可能會損害美國全球地位的憂慮，似乎已成為現實。

美國聲望 史上新低

「美國的全球聲望達到史上最低」，奧地利《新聞報》網站18日有文章稱，蓋洛普近期對134個國家進行一項最新調查顯示，在川普領導下，只有30％受訪者認為美國還擁有全球領導地位，創下該項調查有史以來最低比例。而在前總統歐巴馬主政時期，比例還有48％。

川普多變的領導風格，反而加強了其他國家的聲望，德國取代美國成為最多受訪者心目中的全球領導力量（41％）。值得一提的是，有31％受訪者贊成大陸是世界的「新領導力量」，比例高於美國。另有27％受訪者希望，由普丁領導的俄羅斯發揮領導作用。

報導稱，在接受調查的134個國家中，美國在其中的65個國家，聲望下降了至少10個百分點，而在西歐盟國、澳洲和拉丁美洲，美國的形象下滑最為嚴重。相反地，尤其是白俄羅斯、以色列、馬其頓和賴比瑞亞等國，對美國領導地位的支持有所增強。

陸成強國 8成認同

大陸《環球時報》去年底發布的《2017年中國國家形象與國際影響力全球調查報告》，似乎已預示相關趨勢。

根據該項報告，逾8成受訪者認為，大陸已成為或正成為世界性強國，逾7成受訪者對大陸在國際事件發揮積極作用的信心度，較往年明顯提升；逾4成受訪者認為，未來10年，大陸將是亞洲地區最具影響力的國家。

(中國時報)

新聞透視－爭取台胞民心 民共高… 解放軍嗆美 別扣霸權大帽

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。