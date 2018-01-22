解放軍嗆美 別扣霸權大帽

解放軍嗆美，打著「航行自由」旗號耀武揚威、橫行霸道，是推動地區軍事化的幕後黑手。圖為美國海軍濱海戰鬥艦沃斯堡號此前巡弋南海，在南沙群島一帶遭遇解放軍054A型鹽城號（後方紅圈處）。（取自美國海軍官網）

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中國時報
／綜合報導

針對美國國防部發表《2018美國國防戰略報告》，內容指稱大陸為美國的戰略競爭對手，大陸國防部反嗆，強調無意稱霸爭霸，「尋求霸權」這頂帽子扣不到中方頭上；而各別國家打著「航行自由」旗號耀武揚威、橫行霸道，才是推動地區軍事化的幕後黑手。

《2018美國國防戰略報告》讓中美競爭關係趨於白熱化，連帶引發北京當局不滿，接連開炮。繼大陸駐美大使館日前批評該報告，大陸國防部20日也反擊回嗆。

大陸國防部新聞發言人任國強指出，該報告藉規畫美國防務戰略，妄議中國軍隊現代化建設，罔顧事實渲染所謂大國競爭和「中國軍事威脅」，充斥「零和」博弈、對抗等不實論斷，是繼美國《國家安全戰略報告》後，又一「冷戰」色彩極濃的文件。

任國強稱，中國堅定走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，不搞軍事擴張，不謀求勢力範圍，始終是世界和平建設者、全球發展貢獻者、國際秩序維護者。中國軍隊積極承擔國際責任和義務，所做努力和貢獻得到國際社會的普遍肯定和讚許。

「是非自有曲直，公道自在人心」，任國強強調，與心懷霸權思想的某些國家不同，中國無意稱霸爭霸，「尋求霸權」這頂帽子扣不到中國頭上。

任國強還直言，中方在有關南海島礁上開展和平建設活動、部署必要的防衛設施，是中國主權範圍內的事。個別國家不想看到南海風平浪靜，非要加強在南海軍力部署和軍事存在，打著「航行自由」旗號耀武揚威、橫行霸道，「這才是推動地區軍事化的幕後黑手。」

任國強呼籲美方摒棄「冷戰」思維，順應和平發展的時代主題和世界大勢，理性客觀看待中方國防和軍隊建設，與中方一道認真落實兩國元首重要共識，多為兩國關係添磚加瓦，努力使兩軍關係成為中美關係穩定因素。

(中國時報)

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