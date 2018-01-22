聯合組閣 德社民黨投票通過

2018年01月22日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

德國第二大黨社民黨（SPD）21日在波昂召開黨代表特別會議，決定是否讓SPD再度與梅克爾政黨組成大聯合政府，讓她展開第4任總理任期。結果，600多位黨代表以362票贊成、279票反對，同意SPD與梅克爾領導的基民黨、基社黨（CDU/CSU）正式協商組閣細節。

黨魁疾呼贊成入閣

SPD對於是否加入執政聯盟意見分歧，雜音此起彼落。黨魁舒爾茨為首的整個領導階層都呼籲黨員代表投下贊成票，但中階幹部、青年軍等都反對結盟。已知有近200張黨代表支持與梅克爾談判組閣，但青年軍約80-90黨代表將投下反對票。

智庫「開放歐洲」（Open Europe）政策分析師特勞格特（Leopold Traugott）表示，SPD現在是左右為難，如果同意入閣，新一屆大聯合政府的份量與影響力都會比上一屆大聯合政府遜色，也更容易受到反對黨攻擊。

這也是何以極端右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）過去4年得以快速崛起，一躍成為聯邦議會第3大政黨。而未來4年這態勢不會改變，依舊是大黨漸弱、小黨漸壯，因此舒爾茨走訪全國勸黨員支持大聯合政府時，青年團高喊「絕對再也不要看到大聯合政府」，而標籤「#不要大聯合政府」的運動在社群媒體也引起廣泛迴響。

顯見青年團擔心，SPD若入閣，複製上一屆大聯合政府模式，將讓SPD繼續式微，最後淪為少數黨，甚至消失不見。反之，若堅持做個國會最大在野黨監督政府施政，而非將此大好機會拱手讓給AfD，SPD在下次聯邦議會選舉才有可能反敗為勝。

過半SPD選民也支持

另外讓黨員反對入閣的關鍵在於SPD的主要政見被犧牲了。例如SPD要求改革「公保」與「私保」並存的兩軌健保制度，並未得到梅克爾的首肯。其次，SPD要求增加富人稅的政策，也被否決。

不過最新民調顯示，約61％SPD選民支持繼續與梅克爾協商入閣事宜，畢竟重新舉行大選，SPD的表現可能不及去年9月慘敗的際遇。而梅克爾也呼籲SPD黨代表為德國與歐洲前途「作出負責任的決定」。

即使過了SPD黨代表這一關，最後仍須SPD全體40萬黨員在2月初再投票一次，因此CSU黨魁賽賀佛（Horst Seehofer）表示，聯合政府最快3月才可能塵埃落定。

(中國時報)