聯合組閣 德社民黨投票通過

德國社民黨21日在波昂舉行黨代表特別會議，決定是否與梅克爾總理籌組大聯合政府。圖為會議前，黨魁舒爾茨接受媒體訪問。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

德國第二大黨社民黨（SPD）21日在波昂召開黨代表特別會議，決定是否讓SPD再度與梅克爾政黨組成大聯合政府，讓她展開第4任總理任期。結果，600多位黨代表以362票贊成、279票反對，同意SPD與梅克爾領導的基民黨、基社黨（CDU/CSU）正式協商組閣細節。

黨魁疾呼贊成入閣

SPD對於是否加入執政聯盟意見分歧，雜音此起彼落。黨魁舒爾茨為首的整個領導階層都呼籲黨員代表投下贊成票，但中階幹部、青年軍等都反對結盟。已知有近200張黨代表支持與梅克爾談判組閣，但青年軍約80-90黨代表將投下反對票。

智庫「開放歐洲」（Open Europe）政策分析師特勞格特（Leopold Traugott）表示，SPD現在是左右為難，如果同意入閣，新一屆大聯合政府的份量與影響力都會比上一屆大聯合政府遜色，也更容易受到反對黨攻擊。

這也是何以極端右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）過去4年得以快速崛起，一躍成為聯邦議會第3大政黨。而未來4年這態勢不會改變，依舊是大黨漸弱、小黨漸壯，因此舒爾茨走訪全國勸黨員支持大聯合政府時，青年團高喊「絕對再也不要看到大聯合政府」，而標籤「#不要大聯合政府」的運動在社群媒體也引起廣泛迴響。

顯見青年團擔心，SPD若入閣，複製上一屆大聯合政府模式，將讓SPD繼續式微，最後淪為少數黨，甚至消失不見。反之，若堅持做個國會最大在野黨監督政府施政，而非將此大好機會拱手讓給AfD，SPD在下次聯邦議會選舉才有可能反敗為勝。

過半SPD選民也支持

另外讓黨員反對入閣的關鍵在於SPD的主要政見被犧牲了。例如SPD要求改革「公保」與「私保」並存的兩軌健保制度，並未得到梅克爾的首肯。其次，SPD要求增加富人稅的政策，也被否決。

不過最新民調顯示，約61％SPD選民支持繼續與梅克爾協商入閣事宜，畢竟重新舉行大選，SPD的表現可能不及去年9月慘敗的際遇。而梅克爾也呼籲SPD黨代表為德國與歐洲前途「作出負責任的決定」。

即使過了SPD黨代表這一關，最後仍須SPD全體40萬黨員在2月初再投票一次，因此CSU黨魁賽賀佛（Horst Seehofer）表示，聯合政府最快3月才可能塵埃落定。

(中國時報)

姐姐妹妹站出來 粉紅女權反川普 玄松月抵南韓場勘 一身貴氣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。