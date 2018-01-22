玄松月抵南韓場勘 一身貴氣

2018年01月22日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓領導人金正恩傳說中的舊愛、現任「三池淵管弦樂團」團長玄松月，21日率領北韓藝術團先遣隊抵達南韓平昌冬季奧運會場之一的江陵，勘察冬奧期間北韓藝術團訪南韓演出的場地。

先遣隊一行7人於上午9時許經京義線陸路抵達兩韓邊界南韓一側的出入境事務所，南韓援北參奧工作組組長李相旻和統一部韓鐘旭課長到場迎接。

南韓統一部官員表示，這是2016年2月開城工業園區全面停運後，京義線陸路通道首次開放，玄松月一行也是南韓總統文在寅任內首訪南韓的北韓人士。

先遣隊隨後從首爾乘高鐵出發，不久抵達江陵站，數百市民和乘客在車站等候。玄松月步出車站，獲熱情鼓掌歡迎，眾人並紛紛拍照留念。

先遣隊接著乘車前往江陵市內一家飯店用餐，隨後前往江陵藝術中心。北韓藝術團訪問南韓時很有可能在此演出。此外，平昌冬奧會期間，國際奧會大會開幕式和VIP招待會，以及主要文化演出都將在這裡舉行。

除江陵藝術中心外，北韓先遣隊還將訪問江陵明倫高中校園內擁有1500個座位的黃永祚體育館。北韓也希望南韓提供體育館或規模比江陵藝術中心更大的演出場地。黃永祚體育館1998年12月竣工，設施老舊，音響設備不全。而相比之下，江陵藝術中心規模雖較小，但擁有最尖端設施，因此南韓大力推薦北韓選擇江陵藝術中心。

(中國時報)