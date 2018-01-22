玄松月抵南韓場勘 一身貴氣

北韓「三池淵管弦樂團」團長玄松月21日率藝術團先遣隊訪問南韓，她身披黑色皮草長大衣，搭配淺色絲襪與黑色高跟短靴，造型相當貴氣。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

北韓領導人金正恩傳說中的舊愛、現任「三池淵管弦樂團」團長玄松月，21日率領北韓藝術團先遣隊抵達南韓平昌冬季奧運會場之一的江陵，勘察冬奧期間北韓藝術團訪南韓演出的場地。

先遣隊一行7人於上午9時許經京義線陸路抵達兩韓邊界南韓一側的出入境事務所，南韓援北參奧工作組組長李相旻和統一部韓鐘旭課長到場迎接。

南韓統一部官員表示，這是2016年2月開城工業園區全面停運後，京義線陸路通道首次開放，玄松月一行也是南韓總統文在寅任內首訪南韓的北韓人士。

先遣隊隨後從首爾乘高鐵出發，不久抵達江陵站，數百市民和乘客在車站等候。玄松月步出車站，獲熱情鼓掌歡迎，眾人並紛紛拍照留念。

先遣隊接著乘車前往江陵市內一家飯店用餐，隨後前往江陵藝術中心。北韓藝術團訪問南韓時很有可能在此演出。此外，平昌冬奧會期間，國際奧會大會開幕式和VIP招待會，以及主要文化演出都將在這裡舉行。

除江陵藝術中心外，北韓先遣隊還將訪問江陵明倫高中校園內擁有1500個座位的黃永祚體育館。北韓也希望南韓提供體育館或規模比江陵藝術中心更大的演出場地。黃永祚體育館1998年12月竣工，設施老舊，音響設備不全。而相比之下，江陵藝術中心規模雖較小，但擁有最尖端設施，因此南韓大力推薦北韓選擇江陵藝術中心。

(中國時報)

聯合組閣 德社民黨投票通過 捍衛女權 好萊塢A咖上街頭

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。