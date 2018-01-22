捍衛女權 好萊塢A咖上街頭

2018年01月22日 04:10 中國時報 潘鈺楨 ／綜合報導 ／綜合報導

川普就任美國總統一周年，全球各地20日舉行女性大遊行，在洛杉磯逾50萬民眾走上街頭為女性發聲。（法新社）

川普就任美國總統一周年，全球各地許多城市20日舉行女性大遊行，呼籲尊重女性權利、反對性騷擾。在洛杉磯的遊行星光熠熠，許多明星到場力挺，包括史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）、珍妮佛勞倫絲（Jennifer Lawrence）、薇拉戴維絲（Viola Davis）及愛黛兒（Adele）等人，都上台疾呼平等的重要性。

女性大遊行去年首次舉行，旨在反對川普一系列言論，並捍衛女權，也為移民、健保改革、環境、LGBT權益、種族、墮胎權益發聲。今年正逢好萊塢揭發大量性侵事件，參與明星更踴躍。

奧斯卡影后娜塔莉波曼在演說中就提到，她第一次體認到女性物化時還是個小孩，那時她拍攝《終極追殺令》，「我打開第一封粉絲來信，內容竟是某男子想要強暴我的性幻想」。

她還提到18歲生日當天參加一個廣播節目，她「正在發育的乳房」竟成了討論對象，「男人覺得可以談論和物化我的身體，這讓我很不舒服。」

知名女星史嘉蕾也上台說，好萊塢製片哈維韋斯坦性醜聞爆發，勾起她不少往事，「我又回到19歲，想起我認識的那些男人利用我是年輕女性，還沒有本事說不，不管是工作或私領域都被占盡便宜。」

英國歌手愛黛兒高舉標語「每個人都滿嘴狗屎」、「我要挑戰這些我不能接受的事情」，她並在Instagram上傳合照寫道：「我人生中大部分影響我的人都一直是女性。我的家人、朋友、老師、同事及我的偶像…我慶幸成為女性，我不會為了這個世界而改變。」

除此之外，發起「我也是」（#MeToo）活動的女星艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano）、茱莉巴摩爾（Drew Barrymore）、艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）與蜜拉庫尼斯（Mila Kunis）夫婦、珍芳達（Jane Fonda）等人，也參加今年的女性大遊行。

(中國時報)