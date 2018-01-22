美政府停擺 擬表決臨時開支案

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中國時報
／綜合報導

美國聯邦政府關門第二天，危機毫無解決跡象，共和與民主兩黨繼續互相歸咎對方才是釀成政府停擺的罪魁禍首。參院多數黨領袖麥康納20日宣布，將於22日凌晨挑燈夜戰，表決一項臨時性的政府開支法案，以化解政府關門僵局。但民主黨嗆聲，已掌握足以讓法案卡關的票數。

在政府停止運作的第一個周末，國會參眾兩院罕見開會，以向選民展現他們努力解開僵局的決心；但並無跡象顯示，兩黨已縮小在移民與政府開支議題上的歧見，討論宣告破局，延至21日再議。一位民主黨助理說，「每個人都動起來，但雙方都沒有任何動作。」

白宮表示，川普總統已與麥康納就如何採取下一步舉措進行討論，但並未與民主黨國會領袖聯繫。白宮發言人桑德斯女士強調，在民主黨讓政府重新開始運轉前，川普不可能就移民改革問題與對方磋商。

麥康納20日警告民主黨，解決關門危機就是要「終結愚蠢」，政府停擺「傷害了數百萬計的美國人民，他們不該受到這種待遇。」他在聲明中說，除非民主黨議員有意願提早表決，否則確定在22日凌晨1點（台北時間周一下午2點），針對新的臨時開支法案表決，若能順利闖關，可維持政府運作直到2月8日。

參院民主黨領袖舒默則痛批川普不值得信任，認為總統被「強硬派白宮幕僚、共和黨國會黨團以及保守派媒體牽著鼻子走」，「跟白宮談判就像與果凍談判，幾乎不可能談成，總統需要搬椅子過來坐下，結束這次關門（危機）。」據美國有線電視新聞網（CNN），麥康納與舒默自20日上午後，就未與對方交談。

(中國時報)

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