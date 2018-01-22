喀布爾飯店遇襲 警匪駁火18死

2018年01月22日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

阿富汗首都喀布爾洲際飯店20日晚間遭至少4名武裝分子闖入、挾持人質。特種部隊於21日凌晨4時起與武裝分子激烈駁火，陸續擊斃4名攻擊者。警方指出，這起事件歷時12小時落幕，造成18人喪生，多人受傷。此外，共約150人獲救，其中40多名為外籍人士。

恐攻發生前3天，美國駐阿富汗大使館曾於官網對外籍人士發布警訊，指情報顯示恐怖組織計畫在喀布爾對外國人經常進出的飯店等地發動襲擊。目前仍無任何組織承認犯案。

喀布爾當地時間20日晚9時左右，4名槍手闖入五星級的洲際飯店，警方立即封鎖現場，特種部隊於凌晨搭直升機降落飯店屋頂，約4時許展開攻堅。現場除傳出槍聲，還曾經發生爆炸，飯店竄出陣陣濃煙。

阿富汗官員透露，恐怖分子持小型武器和火箭筒，與特種部隊在3樓和4樓交火。恐怖分子一度盤據廚房所在的3樓，該樓層起火後，又轉往4樓。

有住客表示，聽到1樓附近傳出槍聲，所有人都不敢離開房間半步。某些房客從陽台垂掛床單逃生，其中1人因未抓好，直墜地面。而《華爾街日報》引述一名目擊者聲稱，看見槍手把住客由窗口拋下。

恐襲發生前數小時，飯店曾舉行一場探討中國大陸與阿富汗關係的論壇，出席者包括大陸大使館臨時代辦張志新。飯店另原定21日舉行一場資訊科技會議。阿富汗當局表示，約40名來自全球各地的資訊科技業者下榻該飯店。

阿富汗執法部門已就此案展開調查。法新社報導稱，飯店舉行會議期間所有車輛皆須經過兩個汽車檢查站，然而當人員下車進入飯店時，大門的檢查卻形同虛設。阿富汗內政部表示，飯店的維安工作2周前剛轉由另一家民間保全公司接手負責。

(中國時報)