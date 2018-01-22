通緝汪傳浦家人 追百億佣金

2018年01月22日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

喧騰多年的幻象戰機佣金案，案情續有進展！幻象案歷經最高檢以「他字案」蒐證12年後，台北地檢署考量追訴權時效將屆，日前已將幻象案改分「偵字案」偵辦；據了解，檢方將已故軍火商汪傳浦家人、1名旅居澳洲與軍方關係深厚的人士列為被告，近日擬發布通緝，另有多位退役軍官被列關係人，檢方亦研擬聲請沒收100多億台幣的幻象佣金本金加孳息。

對於幻象案被告人數、身分？北檢均以偵查不公開拒絕說明。

20年追訴權時效將屆

1992年11月台灣國防部以「飛龍計畫」1667億台幣向法國購買60架幻象2000-5戰機、480枚魔法飛彈和960枚雲母飛彈，事後這項法方名為「探戈行動」軍售案涉及佣金。瑞士司法部2002年凍結汪傳浦佣金帳戶約9億美金，其中拉艦佣金約5.2億美元、另幻象以及飛彈佣金約3.8億美元。

前檢察總長吳英昭2006年指示特調小組檢察官蔡秋明、羅榮乾以司法互助向瑞士追討拉艦及幻象佣金，懷疑汪傳浦帳戶自1998年底起收受佣金，簽分「他案」蒐證。之後特偵組持續以「他案」調查，全案歷經4任檢察總長。特偵組2017年裁撤後，將幻象案發交北檢接手偵辦。

由於幻象案追訴權時效適用刑法舊法20年，北檢估算幻象案時效最快今年期滿，為持續追查，本月初已將幻象案由「他案」，改分為「偵案」，把部分涉案人改列被告，近日擬通緝。

部分涉案人改列被告

據了解，檢方懷疑汪傳浦與妻子葉秀貞、兒子汪家興等人開設拉艦、幻象戰機佣金帳戶，汪家人雖已因涉拉艦佣金案遭通緝，但幻象案迄未啟動偵查，加上礙於沒收海外資產僅有5年時限，因此本月初改分偵案偵辦。

據指出，檢方將幻象案改分偵案，並擬通緝，是考量追訴權時效問題，若對滯留海外的被告發布通緝，可就原本20年的時效加計1/4延為25年，這多出5年緩衝時間，將有利繼續追查幻象案，並且有助於聲請單獨宣告沒收汪家數十個帳戶、逾100多億的本金及孳息。

(中國時報)