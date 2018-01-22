收佣帳戶轉投資 滾出龐大資產

2018年01月22日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

已故軍火商汪傳浦涉入拉法葉艦、幻象佣金案多年，檢調發現汪佣金帳戶多半是「投資型帳戶」，委託國外理專從事外幣基金、股票債券操作，資產在2008年金融海嘯時一度縮水，但多年孳息「錢滾錢」仍累積龐大資產。

台灣1992年向法國購買拉法葉艦、幻象戰機及飛彈案訂有排佣條款，事後台灣提仲裁求償，法商2011年拉案賠台海軍8.75億美元。另幻象與飛彈案，法商去年賠台空軍119億4500萬台幣。

當年拉案佣金管道分別給大陸、法方官員及汪傳浦帳戶，因排佣條款規定有佣金要如數賠償，故8.75億美元賠款數額包含給大陸、法國官員佣金在內。

當時台灣分期支付拉法葉艦、幻象款項，法商如期匯汪佣金，汪以家人及公司開設數十個佣金帳戶，帳戶多數在瑞士，部分帳戶混雜著拉艦、幻象佣金。

1998年底汪帳戶開始收佣至2002年遭瑞士司法部凍結止，其間佣金曾匯往美國、法國、新加坡等9國，這部分5300萬美金和孳息，去年北院駁回檢沒收聲請，檢已提抗告。

汪家佣金帳戶如同扁子陳致中瑞士「海角七億」帳戶一樣，屬投資型理財帳戶，汪委託理專操作歐洲債券、股票投資組合及外幣基金、衍生性金融商品，憑長年孳息滾出龐大資產。

2002年瑞士凍結拉案5.2億美元，至2016年特偵組聲請沒收時，拉案不法所得本金加孳息高達9億多美元，依此估算，凍結3.8億的幻象案，本金加孳息恐累積近200億台幣。汪家被凍結的佣金帳戶，大部分國家都計算孳息，日後若最高法院裁定沒收確定，台灣可請求匯還，僅奧地利等國，規定凍結後不計算孳息，只能請求匯還被凍結的本金。

(中國時報)