收佣帳戶轉投資 滾出龐大資產

友善列印
中國時報
／台北報導

已故軍火商汪傳浦涉入拉法葉艦、幻象佣金案多年，檢調發現汪佣金帳戶多半是「投資型帳戶」，委託國外理專從事外幣基金、股票債券操作，資產在2008年金融海嘯時一度縮水，但多年孳息「錢滾錢」仍累積龐大資產。

台灣1992年向法國購買拉法葉艦、幻象戰機及飛彈案訂有排佣條款，事後台灣提仲裁求償，法商2011年拉案賠台海軍8.75億美元。另幻象與飛彈案，法商去年賠台空軍119億4500萬台幣。

當年拉案佣金管道分別給大陸、法方官員及汪傳浦帳戶，因排佣條款規定有佣金要如數賠償，故8.75億美元賠款數額包含給大陸、法國官員佣金在內。

當時台灣分期支付拉法葉艦、幻象款項，法商如期匯汪佣金，汪以家人及公司開設數十個佣金帳戶，帳戶多數在瑞士，部分帳戶混雜著拉艦、幻象佣金。

1998年底汪帳戶開始收佣至2002年遭瑞士司法部凍結止，其間佣金曾匯往美國、法國、新加坡等9國，這部分5300萬美金和孳息，去年北院駁回檢沒收聲請，檢已提抗告。

汪家佣金帳戶如同扁子陳致中瑞士「海角七億」帳戶一樣，屬投資型理財帳戶，汪委託理專操作歐洲債券、股票投資組合及外幣基金、衍生性金融商品，憑長年孳息滾出龐大資產。

2002年瑞士凍結拉案5.2億美元，至2016年特偵組聲請沒收時，拉案不法所得本金加孳息高達9億多美元，依此估算，凍結3.8億的幻象案，本金加孳息恐累積近200億台幣。汪家被凍結的佣金帳戶，大部分國家都計算孳息，日後若最高法院裁定沒收確定，台灣可請求匯還，僅奧地利等國，規定凍結後不計算孳息，只能請求匯還被凍結的本金。

(中國時報)

通緝汪傳浦家人 追百億佣金 熟客搶彩券行 百萬刮刮樂成廢紙

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。