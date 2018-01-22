熟客搶彩券行 百萬刮刮樂成廢紙

台中市西屯區一家彩券行20日被搶20萬現金及面額100萬元的刮刮樂，老闆娘頭部遭歹徒持榔頭攻擊受傷，昨拉下鐵門暫停營業一天。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

年關將近，台中市驚傳彩券行搶案！1名歹徒20日騎iBike到西屯路1家彩券行，持預藏的榔頭朝陳姓老闆娘頭部攻擊，搶走20萬元現金及彩券面額100萬元的刮刮樂，警方已鎖定搶嫌查緝中，彩券行已向台彩公司報廢被搶彩券，就算刮中獎金也不能兌現。

被害彩券行由57歲陳姓老闆娘和女兒顧店，20日早上6點半，陳婦剛開門，要出門去運動，見頭戴黑帽、口罩、穿短褲的男子騎iBike上門，陳婦因他是常客，還與他寒暄聊天。

歹徒確認彩券行只有陳婦1人後，進店內即拿出預藏的榔頭，脅迫陳婦開保險箱，但陳婦抵抗，歹徒拿出榔頭朝陳婦頭部多次敲擊，搶走保險箱內的現金20萬元及彩券面額100萬元的刮刮樂。陳婦頭部撕裂傷，經送醫手術縫合後，意識清醒，無生命危險。

警方調閱現場及周邊路口監視器影像，發現嫌犯年紀約30至40歲、身材壯碩，騎乘iBike前往現場犯案，行搶後也騎iBike逃逸。

台中市警6分局偵查隊長陳春安表示，歹徒這1個多月屢次上門買彩券，最近1周更是每天到彩券行，但都戴口罩，無法見其面貌，讓老闆娘印象深刻，懷疑歹徒長期觀察彩券行營業時間，掌握早上只有老闆娘看店，入內行搶。

警方調查，歹徒作案前先騎iBike在附近勘察，停好iBike後，在彩券行門口徘徊，見僅陳婦1人即進入店內，作案時間前後約5分鐘，態度從容，作案後往市區方向逃逸，已鎖定搶嫌，全力追緝中。

鄰居表示，他開店時間比彩券行還早，聽到隔壁遭搶很害怕，根本不知老闆娘被打，看到救護車來才知道發生搶案；對面店家說，他常去買彩券，平時都只見2名女性在看店，不曉得搶匪也會「拚透早！」犯案。

(中國時報)

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