台鐵電車線斷落 上萬旅客跳腳

2018年01月22日 04:10 中國時報 王思慧／台北報導

台鐵山佳站北邊44K+500處電車線斷落，雙線不通台鐵工程人員歷經5個半小時才搶修完成。

昨天上午7時12分台鐵樹林=山佳間一隧道內，發生電車線斷落事故，西正線電車線斷落，東正線三角架掉落，東、西正線無法供電，雙線不通。在歷經5個半小時搶修後，終於在中午12時45分全線通車。台鐵統計，此事故共影響51列次、延誤2145分、旅客約1萬3460人，事故原因尚待行保會調查。

但多名民眾在網路上抱怨，指要搭乘的普悠瑪號竟公告延誤86分鐘，讓她想回家卻無法如願，「等到快抓狂」，而適逢假日，北部多個車站都擠滿等車民眾。

台鐵局副局長杜微說，這次行車保安委員會都有特別檢查鐵軌路線、車輛及電線等，儘管電車線老舊是事實，但事故原因現在還無法確定，須等行保會調查結果。

事故後台鐵立即成立應變小組，調度新竹電力分駐所另派維修車到現場支援，拆除受損橫渡線；也投入17輛客運，開行86班客運接駁車，載運旅客約4150人。

台鐵電務處長傅義鴻指出，雖然這次事故維修時間較久，但還不是最嚴重的，在2014年的228連假，一次就斷了3公里的電車線，整整24小時才修好，動員6、7部維修車，那次造成5萬7000名旅客行程延誤。他說，根據「鐵路行車安全六年計畫」，已著手更換全台電車線，目前已完成4成，新的電車線較粗，也較堅固、不易斷。

會延誤這麼久才通車，傅義鴻表示，事故現場是隧道空間小，2條電車線距離近，才會拐到，又剛好是假日，要從各地召集維修人員，花費時間較長。

台鐵表示，退票機制要根據台鐵局旅客列車晚點賠償基準表辦理，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次。

(中國時報)