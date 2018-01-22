勒索司機5萬 國道警判7年2月

友善列印
中國時報
／桃園報導

國道公路警察局第6大隊小隊長楊蘭裕，因投資失利欠債，竟以通訊軟體Line傳訊「買保險，魚幫水、水幫魚」向砂石車司機強索保護費5.2萬，還洩漏維安特勤時間，要超載砂石車「趕快衝」，事後狡辯是幫友人拉保險，桃園地院依貪汙、洩密罪判刑7年2月、褫奪公權5年。

49歲楊員負責取締高速公路上的違規車輛，卻因欠債向砂石車司機索賄，2012年6月攔查到違規超載的杜姓司機，將他帶往民間地磅站，明知杜超載卻未開出罰單，僅扣行照、駕照後放行，3天後暗示「拿錢來贖」，杜透過友人交付1.5萬現金和茶葉等禮品才換回證件。

楊員食髓知味，4個月後又藉口處理弟弟的喪葬費，向杜「借款」2萬，一度沒看到杜傳訊息「錢已送達」，還找杜旗下的許姓司機報復祭出超載罰單，事後再私訊跟杜道歉，還說「魚幫水、水幫魚」擇日回報。但楊員2周後又故技重施，再索賄1.2萬元。

楊員另趁取締違規時偷抄2名司機手機，再以Line或電話要司機「買保險」按月繳保護費，甚至要他們再找6位同行「集資」，之後傳訊告知執行特勤或聯合稽查的時間，還說「空檔期可衝」，趁警力空窗期超載上路。

司機不堪被當「搖錢樹」向檢調檢舉，楊否認索賄，辯稱幫朋友拉保險，但被害司機均指證歷歷，並出示Line對話紀錄，桃園地院法官批評楊身為人民保母竟貪圖小利，藉勢藉端向砂石車司機勒索、洩密，犯後飾詞狡辯、毫無悔意，考量他索賄4次、僅得手5.2萬，判刑7年2月，全案可上訴。

(中國時報)

台鐵電車線斷落 上萬旅客跳腳

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。