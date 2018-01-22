拚觸及率 各縣市瘋推Line貼圖

2018年01月22日 01:23 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

網路通訊年代，可愛的Line貼圖打破純文字對話，廣受喜愛，除了各大企業推出加入官方帳號好友送免費貼圖活動，各縣市政府也效法，從早期交通部的「熊平安」，桃園、台中、嘉義到近期的新北「熊秋葵」，短短時間吸引百萬人次下載，透過官方帳號傳送市政資訊，成了觸及率高的傳播方法。

通訊軟體Line販賣各式各樣貼圖，但免費的最受青睞，有網友每月整理免費下載列表，在各大群組瘋傳，加上Line在台灣使用人數超過1700萬，下載量驚人，雖然官方帳號與貼圖上架費動輒數十萬元到百萬元，業者也甘願掏錢。

上架4小時 百萬人捧場

近年這股貼圖風也吹到政府單位，交通部為推廣交通安全常識，2015年推出熊平安貼圖，吸引許多網友下載，2016年乘勝追擊推出會動又會說話的貼圖，表情動作更活潑，用俏皮方式提醒用路人注意安全。

桃園市政府2017年搭配農曆春節及即將通車的機場捷運，推出「ㄚ桃園哥─過新年搭機捷」Line免費貼圖，貼圖內容結合時事「給你滿滿大平台」、「94狂」，還有搭配機捷特性的「爽！出國去！」下載量突破百萬。

台中世界花卉博覽會今年將登場，台中市政府為替活動暖身，早在去年年中即推出石虎家族及「歐米馬」貼圖，各種動作及表情逗趣，上架4小時內也有百萬人下載。

新北市則為慶祝歡樂耶誕城開城與環狀線、淡海輕軌即將完工通車，與知名插畫家熊秋葵合作，推出「期間限定！跟著熊秋葵搭捷運遊玩新北耶誕城」貼圖。

新北1周 增200萬好友

新北市新聞局長張其強說，新北市府Line官方帳號原本好友數約71萬，在公布免費貼圖後，1周內就增加200萬名好友，總計貼圖下載量超過260萬人次，近9成6官方帳號好友都有下載。

「效果確實不錯！」張其強指出，Line貼圖是時下年輕人最常使用的通訊方式，加上這次耶誕城擴大舉辦，還有新北市許多建設陸續完成，才會透過這樣方式，讓更多人了解。

對於貼圖設計與上架費用，新北市以這是與Line之間的商業機密無法透露，但據悉，非營利政府單位享有優惠，從設計到上架花費約近百萬元。

(中國時報)