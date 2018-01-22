新聞透視－下架後沒人理 宣傳不能只靠Line

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中國時報

貼圖宣傳效益高，但賞味期限僅90到180天，時間過後只能默默下架，就像各縣市政府爭辦煙火秀，「短暫絢麗後消失無蹤」，各縣市政府應策略性思考經費運用，多元管道開發不同宣傳方式，而不是一味跟風，才能讓錢花在刀口上。

Line官網設定費與貼圖上架費是商業機密，但網傳Line貼圖報價透露，長期官方帳號上架就要25萬元設定費，且合約僅半年到1年，透過官方網站發送訊息，更是以月計價，好友數在30萬到300萬之間，月費約30萬元至38萬元。此外，發送市政資訊還有訊息則數限制，1個月只能發送10到14則，若好友人數逾600萬，價碼更翻倍高達60萬元以上。

若為上架貼圖，企業價格約達200萬元，還不包含設計費用，雖然對於非營利政府單位，Line提供優惠價格，但林林總總加起來，也要近百萬元，價格驚人。

貼圖宣傳固然有一定效益，但免費貼圖太多，民眾不想被官方帳號傳來的大量廣告訊息打擾，大多選擇封鎖帳號，等待下次免費貼圖上架，再重新加好友，若無經費持續推出新貼圖上架，熱度會瞬間降到冰點，政府單位想要的官方帳號傳訊目的，效果也會因此大打折扣。

如果政府單位一味跟風，「別人有的我也要有」，忘了開發多元宣傳管道，甚至壓縮到最重要的民生建設經費，只會像早年各縣市爭相舉辦的煙火大會，一夜燦爛，把錢燒完後，除了垃圾，什麼都沒有留下。

(中國時報)

拚觸及率 各縣市瘋推Line貼圖 賞味期半年 花逾百萬元

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