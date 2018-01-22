賞味期半年 花逾百萬元

台北市觀傳局曾推出圓仔貼圖，被議員批評太花錢，因此最近不再推Line貼圖。圖為台北市長柯文哲推銷台北市政府官方Line帳號。（台北市政府提供）

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中國時報
社會地方中心／連線報導

Line貼圖固然能帶動宣傳效益，但多數貼圖只有180天時效，縣市政府除了要支付Line和貼圖設計者至少百萬元以上費用，價格不菲的官方傳送訊息費用還得另計，為此地方政府也想出對策，節省支出同時達到良好效果。

台北市觀傳局綜合行銷科表示，觀傳局曾在2014年大貓熊圓仔正夯時，推出一套8張的「熊愛玩台北─圓仔＆黑熊」貼圖，當時上架1周，下載次數即突破450萬次、傳送多達1653萬次，效果驚人，卻被議員批評花了第二預備金160萬元，因此最近不再推出Line貼圖。

桃園市政府Line官方帳號每年維運費用25萬元，每月平均推播23則訊息，去年機場捷運通車，推出「丫桃園哥─過新年搭機捷」Line免費下載貼圖，客家文化基金會也曾上架「Taoyuan Hakka」Line付費貼圖，成效良好。

台中市政府花博吉祥物Line貼圖，共16款石虎家族及歐米馬可愛模樣，官方帳號好友數從原本71萬多人成長至破300萬人。從2017年6月開始啟用花博貼圖，共16張靜態貼圖、使用效期180天，採購決標金額289萬餘元。

台南市政府新聞處指出，台南市政府官方Line帳號於2012年11月15日領先全台首播後，每年支付25萬元給Line公司，迄今已付約150萬元，依合約規定，市府每月可固定發出15則免費訊息，超出的每則訊息加收10萬元。新聞處表示，因市府控管得宜，5年來從未超發訊息。

高雄市政府表示，從未透過Line官方帳號贈送免費貼圖行銷，市府Line帳號由新聞局自主經營，每年僅向Line公司繳交基本費用，並無額外支出；至於市面上流通的「農業精靈高通通」或「高雄觀光大使高雄熊」貼圖，是民間向高市府農業局或觀光局申請，自負盈虧。

(中國時報)

新聞透視－下架後沒人理 宣傳不… 社大貼圖課 銀髮族搶著學

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