社大貼圖課 銀髮族搶著學

友善列印
中國時報
／新北報導

熱門通訊軟體Line自2014年開放所有人上傳自己設計的貼圖，由於上架門檻低，各種蟲魚鳥獸都能化身貼圖主角，吸引民眾加入搶商機。各社區大學也趕搭風潮，開設貼圖設計班，幫民眾賺點零用錢，但不少貼圖因缺乏共鳴，無法抓住民眾的心，只好被時間淘汰。

板橋社區大學2016年9月開始開設Line貼圖課程，不僅吸引年輕大學生報名，連70多歲的銀髮族也搶著學，2個學期下來有將近40名學員完成創作貼圖夢想，其中將近20名學員的貼圖在Line Store上架。

「只要有心，人人都可以成為食神！」指導老師李建明引用電影台詞說，這句話是Line貼圖設計風潮下的最佳註解，開課目的就是透過成品能夠上架的吸引力，讓一般人都可以創作，表達自己對生活的想像與情緒。

樹林社區大學主任祕書蕭如珍說，配合社大學員多為銀髮族，以往課程規畫多以語言、烹飪、運動有氧為主，但近年人手一機，婆婆媽媽為跟上時代，玩起臉書、Line、Instagram，社大配合潮流趨勢，陸續開設手機、平板使用教學課程，幾乎堂堂爆滿。

蕭如珍進一步指出，不少銀髮族對於新興科技學習力強，基本使用已非難事，更想親自參與製作，近期尤以詢問Line貼圖如何製作最多；因其設計門檻低，完成後又可馬上使用，上架還能賺零用錢，成為社大熱門課程，預計下學期開設相關課程，滿足民眾需求。

實際拿著社區大學學員們設計的貼圖給民眾看，常上Line購買貼圖的陳姓民眾說，素人設計的貼圖雖然各有各的風格，但應加強精緻度及共鳴感，才能吸引大家選購；曾將自己設計作品上架的李小姐說，因為是初學者，設計內容不夠活潑吸睛，半年來幾乎沒什麼人購買下載，她已將作品下架，等設計能力更上一層樓後，再考慮推出新貼圖上架。

(中國時報)

賞味期半年 花逾百萬元 台南不跟風 台中要推第2波

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。