社大貼圖課 銀髮族搶著學

2018年01月22日 01:23 中國時報 譚宇哲 、 吳堂靖 ／新北報導 ／新北報導

熱門通訊軟體Line自2014年開放所有人上傳自己設計的貼圖，由於上架門檻低，各種蟲魚鳥獸都能化身貼圖主角，吸引民眾加入搶商機。各社區大學也趕搭風潮，開設貼圖設計班，幫民眾賺點零用錢，但不少貼圖因缺乏共鳴，無法抓住民眾的心，只好被時間淘汰。

板橋社區大學2016年9月開始開設Line貼圖課程，不僅吸引年輕大學生報名，連70多歲的銀髮族也搶著學，2個學期下來有將近40名學員完成創作貼圖夢想，其中將近20名學員的貼圖在Line Store上架。

「只要有心，人人都可以成為食神！」指導老師李建明引用電影台詞說，這句話是Line貼圖設計風潮下的最佳註解，開課目的就是透過成品能夠上架的吸引力，讓一般人都可以創作，表達自己對生活的想像與情緒。

樹林社區大學主任祕書蕭如珍說，配合社大學員多為銀髮族，以往課程規畫多以語言、烹飪、運動有氧為主，但近年人手一機，婆婆媽媽為跟上時代，玩起臉書、Line、Instagram，社大配合潮流趨勢，陸續開設手機、平板使用教學課程，幾乎堂堂爆滿。

蕭如珍進一步指出，不少銀髮族對於新興科技學習力強，基本使用已非難事，更想親自參與製作，近期尤以詢問Line貼圖如何製作最多；因其設計門檻低，完成後又可馬上使用，上架還能賺零用錢，成為社大熱門課程，預計下學期開設相關課程，滿足民眾需求。

實際拿著社區大學學員們設計的貼圖給民眾看，常上Line購買貼圖的陳姓民眾說，素人設計的貼圖雖然各有各的風格，但應加強精緻度及共鳴感，才能吸引大家選購；曾將自己設計作品上架的李小姐說，因為是初學者，設計內容不夠活潑吸睛，半年來幾乎沒什麼人購買下載，她已將作品下架，等設計能力更上一層樓後，再考慮推出新貼圖上架。

(中國時報)