台南不跟風 台中要推第2波

2018年01月22日 01:23 中國時報 洪榮志 、 盧金足 ／綜合報導 ／綜合報導

台中花博吉祥物Line貼圖2017年6月上架，下載截止後好友數仍穩定成長，截至目前已逾334萬多人。（本報資料照片）

台南市政府官方Line於2012年11月15日首播，當時是僅次於日本首相官邸的全球第2個公部門Line官方帳號，也是台灣第1個公部門Line官方帳號，好友人數超過110萬，但一直未推出官方貼圖；台中市府去年6月27日推出花博吉祥物貼圖，短短4小時就超過百萬人下載，如今好友數已足足是台南市府3倍，但台南市府表示，暫不考慮跟風推貼圖。

台南市政府新聞處認為，公部門官方Line的價值取決於實用性訊息，市府官方帳號專供緊急訊息通知，像寒害、防災、停水、颱風及重大市政活動等，免費貼圖雖然討喜，也有一定宣傳效果，但不見得適合每個人，許多加入公部門官方Line的民眾，取得免費貼圖後即退出，下載數只是表面數字，實際使用人數只有管理後台最清楚。

新聞處官員說，台南市府的官方Line雖然沒有貼圖可下載，但使用人數穩定成長，況且免費貼圖的設計與上架，至少得支付上百萬元費用，對市庫是不小負擔，如何讓官方Line實際解決民眾生活便利問題，才是重點，因此目前還是不會推出貼圖。

台中市府去年6月底推出花博吉祥物Line貼圖，有抱著肚子笑到流淚的虎爸、生氣翻桌的虎媽、俏皮吐舌做鬼臉的樂虎（Love）姐姐、臉上充滿困惑神情的來虎（Life）弟弟，還有歐米馬如廁被看見的有趣畫面等，上架4小時即超過百萬人下載，1個月總下載數超過259萬。

台中市政府表示，貼圖僅是宣傳市政的管道之一，市府最重視的還是訊息實用性及品質，包括重要市政、周末好玩活動、謠言澄清、天然災害、空氣品質狀況、停水與道路施工等，貼近民眾生活的資訊，貼圖下載截止後，好友數仍持續成長，目前已逾334萬多人，近期規畫再推第2波貼圖。

(中國時報)