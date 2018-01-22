侯友宜、周錫瑋巧遇 互喊加油

國民黨新北市青年工作委員會21日舉行總會長交接，新北市副市長侯友宜到場祝賀，離開之際恰巧與前台北縣長周錫瑋相遇。（葉書宏翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

為角逐國民黨新北市長提名，周錫瑋、侯友宜兩強相爭，21日國民黨新北市青年工作委員會總會長交接，新北市副市長侯友宜到場祝賀，恰巧與前台北縣長周錫瑋相遇，兩人握手寒暄，互相祝福「加油！」前國民黨主席洪秀柱稱讚，「兩人都是國民黨人才。」

洪秀柱讚都是人才

侯友宜近日來私人行程滿檔，20日出席中華民國兒童課後照顧輔導協會舉辦的歲末聯歡公益演場會，也巧遇表態角逐新北市長的民進黨籍、台北市副市長陳景峻，雙方握手寒暄。21日再度巧遇周錫瑋，侯同樣展現出氣度，微笑、握手彼此打氣加油。

洪秀柱表示，不要因選舉產生心結，選舉是交朋友的，侯、周都是國民黨的人才，希望經過公平初選後，勝出的人大家都能支持，至於要支持誰？她則笑說，「難以取捨，各有優點！」

除了私人行程外，侯友宜代表市長朱立倫21日上午則前往板橋區埔墘福德宮參拜及發送春聯，吸引數百人排隊領取，市府今年製作的「旺來福來」春聯相當搶手，侯友宜帶領大家一起比出「狗叫」的手勢，象徵狗年好運旺旺來。侯強調，狗叫聲代表「旺」，期盼新一年，大家好運旺。

藍營新北市長人選浮上檯面，綠營方面陳景峻、立委吳秉叡、羅致政等表態有意角逐。但部分綠營人士希望可以派出行政院長賴清德、前行政院長游錫堃、高雄市長陳菊等「天王級」人選，藉由母雞帶小雞的效應來拉抬選情。

民進黨可能採徵召

2018年新北市長之爭攸關2020年總統之戰！游錫堃等都是最可能的人選，賴清德、陳菊更是超高人氣的明星人選，市黨部已建議中央改採徵召方式，就看民進黨高層如何作決定。

(中國時報)

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