竹市風收站 年回收247噸垃圾

新竹市長林智堅（中）推廣風收站，2017年回收量達247公噸，減碳量約1座十八尖山1年的吸碳量。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

為落實資源循環利用，新竹市政府2016年首次推出資源回收「風收站」，2017年中旬擴增至27站，許多志工成為回收高手，總計2017年回收垃圾量高達247公噸，減碳量約934噸，相當於1座十八尖山1年的吸碳量。

志工參與 成回收高手

市長林智堅表示，市府在2016年首次建置7站資源回收「風收站」，共回收47公噸回收物，塑膠瓶回收量達到78座101之高，2017年擴大推動風收站計畫，成功向中央爭取400萬經費，擴增至27站點，透過清新、色彩鮮明的創新設計，搭配回收集點兌好禮，提供更便利的回收駐點，扭轉過去資源回收站的陰暗、髒亂形象。

2017年度每個風收站都大豐收，總回收量是前1年的6倍，達到247公噸，減碳量約934公噸，相當於1座十八尖山1年的吸碳量，而寶特瓶回收量也達21.75公噸的亮麗成果，此外更成功媒合回收個體戶510人次優惠兌換好禮，落實弱勢關懷、地方建設回饋、促進情感等特性。

垃圾變黃金 社區動員

湖濱里的志工駱媽媽表示，過去她平日早晨運動時，會順道幫忙撿拾路邊垃圾，自從里內設置風收站後，明顯提升社區鄰居垃圾變黃金的行動力，讓里內整體環境變得更乾淨。

環保局長江盛任表示，環境保護是全球發展共識，2017年環保局陸續推動食物森林、社區糧倉、風城資源回收站、1扇好時光、資收大軍、迴木工坊及回收生活節等環境友善計畫，鼓勵環保從生活做起，與市民共同延續守護地球環境。

2018年風收站預計於6月起跑，將再增加5處新據點，另也歡迎有興趣的鄰里，即日起報名參加「2018風收站計畫」遴選，詳情可至官網http://www.hccepb.gov.tw/查詢。

(中國時報)

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