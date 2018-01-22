反對家園變色 海尾村民自救

2018年01月22日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中市清水區海尾村落百餘戶居民，憂心家園將變更為產業園區用地，近百人21日成立自救會，高喊「反對產業園區，還我住宅權！」台中市都發局表示，此案目前仍在都市計畫審議階段，也會再辦理第2次土地所有權人意願調查。

清水區水尾社區包括中社、槺榔2里，都發局擬規畫為腹地70公頃的產業園區，造成當地百餘戶住戶人心惶惶，為捍衛世代居住的家園，近百名居民21日成立「反對產業特區在我家自救會」，並在牆壁白布條印上紅色手印，表達堅決反對產業園區。

說變就變 信賴落空

自救會會長童惠鈴表示，1974年本區已規畫為台中港特定區都市計畫住宅區，公共設施未開發是政府的責任，豈可以市地重畫剝奪人民權利、來籌措重畫經費。當初就是為住宅區才購屋，基於「信賴保護原則」，怎能中途說變就變。

審議階段 調查意願

童惠鈴強調，鄰近關連工業區、台中工業區、幼獅工業區有多少閒置工廠？又要另闢產業園區？說明會與陳情會選在上班日召開，許多人因工作無法參加，根本不能全面知悉欲變更的細節。

25歲蔡小姐表示，臨港路上的大車非常多，開起車來膽顫心驚，如今連住家附近都將被規畫為產業區，要與物流業的貨櫃車為鄰，家要變成險象環生的地方。

都發局表示，該計畫已初步進行住戶意願調查，住宅較密集處將不列入變更範圍，也進行過1次說明會及2次都委會審議。住戶若不願意變更地目，將可原地保留住宅區，或朝集中住宅區規畫。

都發局強調，此案目前仍在都市計畫審議階段，尚未到重畫階段，民眾仍可提出意見，都發局會再辦理土地所有權人的意願調查，進一步了解民眾意見。

(中國時報)