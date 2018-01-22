抽砂再植草 治濁水溪揚塵

濁水溪沙洲景象美麗卻是揚塵的來源，水利署2018年將進行抽砂移除，使水覆蓋面積加大。（周麗蘭翻攝）

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中國時報
／雲林報導

集集攔河堰是否為濁水溪揚塵元凶莫衷一是，水利署強調，濁水溪揚塵最大的問題是它不固定流在某個河道，是彎曲地流；今年將進行抽砂使河水蔓延，有效減少裸露面積，2018年預計投注去年6倍經費1.6億元於河道整理及臨時性防治。

移除沙洲讓河水蔓延

水利署長賴建信表示，集集攔河堰1996年動工前就有揚塵問題，從溪洲大橋到出海口約25公里，河寬從2.5公里到下游最寬4公里，最大問題在於它不像小河川集中在一個地方流，彎曲地流，沒有水流之處就形成沙洲，沙細得像麵粉，是揚塵很大的來源。

雲林縣議會去年定期會議員抨擊河川局放任泥沙淤積，沿岸鄉鎮漫天風沙，賴建信表示，今年考慮抽砂的方式把沙洲快速移除，使水蔓延河床增加穩固，面積約350公頃。

賴建信還說，往年等到颱風季完全結束，甚至12月底才進場植草，但泥沙已堆積，為時已晚；今年會提早於4、5月就展開，河道整理及植草工作都已發包。

提前植草增加水覆蓋

賴建信指出，將仿照卑南溪做水梯田式的臨時水覆蓋工程，並按照雲林縣府的指示，把足量的稻草堆置在揚塵易發生地，強制農民九月種西瓜前要鋪稻草，否則取消承租權。

生態學會雲林工作站主任、華南國小校長陳清圳表示，集集攔河堰加劇沿線揚塵發生，這一點不能卸責，希望中央把地面水放流給河川，善用河床下豐沛的伏流水。

陳清圳表示，不論是水梯田或是截水工法都是在槽水庫，對於生態沒有幫助甚至傷害；台灣只有濁水溪、蘭陽溪、高屏溪的礫石區才有豐沛伏流水，為何不用？據他了解，顧問公司評估以濁水溪伏流水替代地面水的可行性很高。

(中國時報)

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