低收入戶審查 民怨太嚴苛

高雄市低收入戶資格審查被指過於嚴格，圖為弱勢民眾去年在玉皇宮前的狀元亭乞討。（本報資料照片）

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中國時報
／高雄報導

高市低收入戶資格審查被指過於嚴苛，有民眾向立委李昆澤陳情，指近日許多弱勢家庭，被社會局以各項理由取消救助資格，造成許多貧困學生無法獲得補助，生活陷入困境；民眾質疑，同樣背景資料在其他縣市資格沒問題，為何高市不行？

弱勢家庭救助頻遭取消

對此，社會局副局長葉玉如否認審查過嚴，她說，高市低收及中低入戶資格條件，跟其他縣市一樣，依據社會救助法規定，2018年最低生活費標準、動產及不動產等條件與2016年及2017年標準相同，並無改變。

葉玉如也否認「中央責備高市發太多」的說法，她表示，若有申請人生活陷於困境，社會局會有社工員訪視評估，不會只要求民眾提供法院判決證明。

社會局稱審查標準一致

社會局救助科長鍾翠芬也說，高市列冊低收入戶2017年有1萬9000多戶，今年低收入戶調查於去年底結束，有大約1成即約2000人提出申復，社會局還在審查階段，將進行家訪或由民眾提出相關證明，包括向法院主張子女未履行撫養義務之訴的證明，通常有半數會申復成功，去年列冊低收入戶的人數與今年調查人數差不多，標準一致。

但民眾指證歷歷，一名家事法庭調解委員更在李昆澤臉書爆料說，最近真的碰到太多低收入戶補助申請未過的案子，理由是中央責備高雄市發放太多，社會局為求自保，轉給法院去評審，如此一來，法院那邊業務量大增；他痛批，若真是中低收入，發放多又如何？

李昆澤連續5年用剩餘的立委選舉補助款與年終獎金，發放三民東區國中、國小清寒學生助學金及物資，他接獲民眾陳情低收入審查過嚴情形，允諾會深入了解。

(中國時報)

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