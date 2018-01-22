30校設太陽能板 減碳量7.2座公園

2018年01月22日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市政府近年推動綠色環保是多箭齊發，不僅風收站資源回收，太陽光電發展再生能源的「公有房地設置太陽光電發電系統」，更是減碳利器，全市近30間市立高中小學即將完成4.5MWp（百萬峰瓦）總設置量，目標可達成7.2座大安森林公園年減碳量。

市長林智堅表示，市府2016年通過「新竹市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租管理辦法」，由市府帶頭，與全市近30所學校合作，於校園頂樓閒置空間設置太陽能發電系統，完成後每年平均發電量約500萬度，預估減碳量可達到23萬棵樹木、約7.2座大安森林公園的年吸碳量，效益可觀。

在學校頂樓設置太陽能板，除了妥善再利用閒置空間，推廣再生能源、為地球盡心力外，同時還能為面板下樓層降溫至少3至4度，提升學童學習環境，目前近30所學校系統建置正持續進行，預計近期可完成設置。

此外，除了學校，未來公有房地部分，預計每年平均可發電量也可達720萬度，年均減碳可達3850公噸，相當於32.5萬棵樹木、10.3座大安森林公園。

產發處表示，共約30所高、國中小學參與建置太陽能發電系統，初估20年共可為市府帶來約8400萬元租金收入，參與設置的學校則獲得租金收入的50％獎勵金，將運用於強化校園能源教育、節能減碳改善工程及公有財產修繕，一舉數得。

(中國時報)