蒙藏特展 張花冠化身蒙古公主

2018年01月22日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

配合2018台灣燈會，文化部與嘉義縣政府合作在梅嶺美術館舉行「蒙藏文物特展」，21日上午嘉義縣長張花冠化身蒙古公主，除力邀民眾來體驗藏蒙文化，也透露會促成這次合作是前副縣長、現任勞動部長林美珠擔任蒙藏委員會委員長時牽的線，才讓縣民有機會看看草原、高原上的蒙藏風情。

蒙藏文化物特展以呈現蒙藏多元民族服飾、文化與生活器物為展覽主題，引導民眾進一步了解蒙藏各地區的服飾樣貌，展場內擺出蒙古包、藏式帳篷、藏刀、髮飾、項鍊等生活器物，張花冠與朴子市長王如經、縣議員蔡鼎三等人還進入蒙古包一窺究竟。

文化部蒙藏文化中心顧問楊嘉銘全程導覽，一一講述蒙藏的傳統風俗、民情與禁忌，讓嘉義地區的民眾難得近距離接觸異族文化。蒙藏文化中心副主任簡德源稱這次特展是文化部參與2018台灣燈會首發，為讓民眾感受遊牧民族的生活特色，現場不僅有蒙藏服飾試穿，蒙古包、藏式帳篷紙雕製作，還有填問卷送紀念品等文化體驗。

張花冠說，「蒙藏文物特展」即日起展出至2月10日，鄉親來一趟梅嶺美術館，就能細細品味蒙藏朋友獨特的生活美學與藝術；她還不忘向簡德源喊話，希望文化部能邀請對岸現最火紅的蒙古歌手騰格爾來嘉演出，讓民眾對藏蒙文化引發共鳴。

(中國時報)