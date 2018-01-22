蒙藏特展 張花冠化身蒙古公主

21日上午嘉義縣長張花冠化身蒙古公主。（呂妍庭攝）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

配合2018台灣燈會，文化部與嘉義縣政府合作在梅嶺美術館舉行「蒙藏文物特展」，21日上午嘉義縣長張花冠化身蒙古公主，除力邀民眾來體驗藏蒙文化，也透露會促成這次合作是前副縣長、現任勞動部長林美珠擔任蒙藏委員會委員長時牽的線，才讓縣民有機會看看草原、高原上的蒙藏風情。

蒙藏文化物特展以呈現蒙藏多元民族服飾、文化與生活器物為展覽主題，引導民眾進一步了解蒙藏各地區的服飾樣貌，展場內擺出蒙古包、藏式帳篷、藏刀、髮飾、項鍊等生活器物，張花冠與朴子市長王如經、縣議員蔡鼎三等人還進入蒙古包一窺究竟。

文化部蒙藏文化中心顧問楊嘉銘全程導覽，一一講述蒙藏的傳統風俗、民情與禁忌，讓嘉義地區的民眾難得近距離接觸異族文化。蒙藏文化中心副主任簡德源稱這次特展是文化部參與2018台灣燈會首發，為讓民眾感受遊牧民族的生活特色，現場不僅有蒙藏服飾試穿，蒙古包、藏式帳篷紙雕製作，還有填問卷送紀念品等文化體驗。

張花冠說，「蒙藏文物特展」即日起展出至2月10日，鄉親來一趟梅嶺美術館，就能細細品味蒙藏朋友獨特的生活美學與藝術；她還不忘向簡德源喊話，希望文化部能邀請對岸現最火紅的蒙古歌手騰格爾來嘉演出，讓民眾對藏蒙文化引發共鳴。

(中國時報)

首座社福綜合館 烏日啟動 弱勢資格認定 要看個案而定

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。