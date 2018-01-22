社福團體送暖 弱勢嬤圍爐慶生

2018年01月22日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

春節將至，佛教正覺同修會、正覺教育基金會21日舉辦雪中送炭活動，捐給139位里民1500元紅包。弘道老人福利基金會則是在龍潭區和82歲的盧澄阿嬤慶生、圍爐，希望靠回收賺錢的阿嬤，也能過好年。

佛教正覺同修會表示，今年桃園市共有38里320位里民捐贈，總金額為48萬元，為了讓受贈戶能感受到正覺真誠的關懷與祝福，因此舉辦聯合致贈典禮，21日共有17個里、139位里民到場。同修會說，此次共有50名約志工擔任司機，親自到府接送，此外除了發紅包外，志工們也演出經典戲劇《梁山泊與祝英台》，向民眾宣導防範黑心宗教。

此外弘道老人福利基金會志工21日到盧澄阿嬤家中，盧澄說，小時候生活辛苦，總是喝番薯籤、把菜圃當豬肉吃，連過年都無法休息。但年老後，因為跟精神障礙的兒子及自閉症孫女同住，生活僅能依靠政府的低收入戶補助、精神障礙兒子的不穩定收入及自己到處拾回收。

盧澄又說，因為經濟不佳，吃飯都簡單解決，年夜飯也沒有特別料理。為此，弘道基金會21日幫盧澄準備豐盛的年夜飯，也因為盧澄生日將近，一起幫她慶生。

志工張若瑜說，自己的爺爺、奶奶分別在前年、去年過世，想到再也沒有機會和他們吃年夜飯就覺得很難過，但如今幫盧澄阿嬤圍爐，自己覺得相當有意義。

(中國時報)