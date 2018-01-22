獅友童心鞋力 捐百萬傳愛偏鄉

國際獅子會300D1區募得145萬元，送愛偏鄉550位學生獎學金、背包及球鞋。（莊曜聰攝）

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中國時報
╱台南報導

國際獅子會300D1區關懷台南市山區偏鄉弱勢民眾，5年前開始辦理「每月一餐送愛到偏鄉」迄今，0206震災後還串連國際總會，捐助玉井國中校舍重建經費4000萬元，今年再募得145萬元，贈送33所偏鄉學校共550位學生獎學金、球鞋及背包，21日在玉井國小禮堂舉辦捐贈儀式。

國際獅子會300D1區前祕書長林榮郁表示，因為工作因素經常出入山區偏鄉，感受到弱勢民眾生活的困難，2013年開始利用每個月1次聚會的時間，募集愛心餐費，善款提供社區老人用餐及弱勢生學雜費及餐費，獲得眾人支持，規模也越做越大。

繼去年發放近400戶獨居老人、低收入戶及邊緣戶物資，以及捐助25校各1萬元的圖書基金外，今年募集到更多善款，擴大辦理，33所山區及偏鄉國中小的550位弱勢生，都能在農曆春節前拿到1份新年禮物。

市府副祕書長方進呈代表接受捐贈，對於獅兄獅姐的愛心，他表達最誠摯的謝意說，0206震災中受損的玉井國中專科大樓，也將在今年重建完成，當初國際獅子會的慨捐義助令人感佩。

寒冬送暖無獨有偶，臺灣大台南發展促進會、統潔家用品與大台南水電裝置職業工會21日在新營台糖修配廠席開百桌，邀請數百位低收入戶飽餐一頓，並致贈衛生紙、沙拉油、醬油、潔牙組、米等物資，愛心滿滿。

(中國時報)

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