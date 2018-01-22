明華園新作《俠貓》 跨界演出

2018年01月22日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

明華園總團獲文化部人文及出版司「文學跨界推廣徵選計畫」跨界新作《俠貓》，以「台客武俠」創始人施達樂的國家出版獎得獎作品《小貓》為藍本，將台灣英豪林少貓抗日故事搬上舞台，26日、27日將在高雄大東文化藝術中心演出。

導演黃致凱表示，《俠貓》用民間流傳的「宋江陣」、「流民拳」，是貼近歷史、根植於在地的武俠精神，結合歌仔戲與現代劇，將最具規模的抗日事件搬上舞台，特邀中正大學中文系教授王瓊玲加入編劇行列，以本土語言、戲劇演出在地故事。

明華園總團長陳勝福表示，《俠貓》故事發生在南台灣，林少貓是台灣在地英雄，用短暫37歲生命守護家鄉，目前牌位入祀高雄忠烈祠，因此全球首演從南部出發，巡演新營、鳳山、屏東、嘉義，日前新營首演場票房告捷。

「無敵小生」孫翠鳳飾演林少貓的師父「猴師」，帶領一群少年保鄉衛土，角色和現實中為歌仔戲傳承打拚的她相似，飾演林少貓的陳子豪，是明華園第3代青年軍，飾演張圓的李郁真、飾演漏太的周淳安，也都是孫翠鳳得意門生，她希望觀眾除了欣賞她的表演外，也多注意年輕演員的精彩表現。

現代劇演員郭耀仁、黃一嘉、林東緒、林伯龍，流行歌手錦雯、管罄等表演人才也加入跨界飆演，26、27日將在大東文化藝術中心登場，購票請洽兩廳院售票系統。

(中國時報)