謝立功推生養政策 介文汲喊蓋親子館

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中國時報
╱基隆報導

國民黨基隆市長初選民調將在25日登場，民調前最後一個周末，謝立功21日前往文化中心發送文昌筆，預祝下周考大學學測的孩子順利；介文汲下午至市區拜票，同時也主張基隆應盡快興建親子館及寵物公園；宋則無公開行程。

「基隆人口外流、少子化越來越嚴重。」謝立功嘆，雖然適逢龍年考生參加學測，全國報考人數逆勢成長，但基隆考區報考人數仍再創新低，如何留住基隆子弟與吸引人才到基隆，並鼓勵生育成為十分重要的課題，目前規畫更完善的公托育兒機制、全面的生育及教育津貼等生養政策，藉此舒緩基隆的少子化問題。

大學學測將於26、27日登場，考生無不把握最後關頭做準備，雖然基隆市連日陰雨綿綿，但基隆市文化中心的圖書館還是擠滿了準備考試的學生，謝立功21日帶著帶著基隆市老爺廟文昌帝君加持過的文昌筆，發送給考生，預祝他們金榜題名。

介文汲21日下午則穿梭於市區內掃街拜票，此外也提出新的政見，他表示，基隆地狹人稠，雨天多，公共活動空間嚴重不足，許多年輕父母經常為帶著幼兒去哪活動而傷腦筋，所以他主張基隆市政府應仿效台北市及其他縣市，多多興建公立的親子館。

介也表示，喜愛寵物的基隆市民也越來越多，但卻一樣沒有能夠帶寵物同樂的專屬場域，基隆必須盡快在適當的地點興建寵物公園，讓愛護寵物的民眾與「毛孩子們」擁有一個舒適的休閒環境。

(中國時報)

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