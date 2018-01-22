文創市集夯 各鄉鎮各有特色

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中國時報
／竹縣報導

市集正興起！新竹縣近年文創風興盛，各鄉鎮均有不同市集，即日起至2月4日止的緩緩生活節，不僅在台3線駐地工作站有創生市集、緩緩文創市集等，在新瓦屋文化保存園區也有藏物市集、新竹縣13好市集等固定時間舉辦的攤位，提供民眾好去處。

緩緩生活節的創生市集即在台3線駐地工作站舉辦，展現來自不同地區的創意商品，除此之外，28日在竹東文創園區登場的緩緩文創市集、2月4日在牛欄河畔登場的東安古橋藝術市集，也展現在地手作者的創意。

新竹縣政府文化局長張宜真表示，新竹縣目前有許多文創空間平台，提供青年創業人才有發揮的空間，例如新瓦屋客家文化保存園區，空間活化10年有成，或是關西藝術小鎮，也有平台讓青年揮灑，甚至還有竹東文創藝術村，透過老地方展新意，激盪更多火花。

新瓦屋文化保存園區目前也有固定市集，例如每月舉辦1次的藏物市集，或是古風車巷弄室集等，另外囊括農業類別也包含新竹縣13好市集、青農市集等，讓手作者、小農可以直接面對消費者，闡述個人理念或展現創意。

除此之外，在關西鎮、橫山鄉等地，亦有特色市集，例如關西鎮的初心者市集，或是橫山鄉的大山背農夫市集，同樣都提供平台，讓生產者的產品被消費者看見。

(中國時報)

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