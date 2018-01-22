疑KTV結怨 招待所遭槍擊

嘉義市一處私人招待所21日上午遭人連開多槍，落地窗碎裂一地，警方在地上找到多顆彈殼。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市一間透天厝21日上午10點多遭人連開數槍，因案發地點據傳是一處私人招待所，地方又紛傳疑似兩派人馬在KTV起糾紛，其中一方不滿，憤而上門開槍警告。警方根據現場遺留彈殼，研判歹徒至少開了9槍，目前已調閱監視器，並清查來往車輛的行車紀錄器，欲揪出在大白天開槍挑戰公權利的不法分子。

昨天上午10點50分左右，嘉市杭州5街一戶民宅遭人開槍，連聲槍響一度讓附近鄰居以為是放鞭炮；當時在屋內睡覺的周姓女住戶則是嚇得不敢下樓，直到確定沒有聲音才下樓查看，驚見1樓落地窗和大門玻璃碎裂，才緊急報警。事後警方在現場找到9個彈殼，由於落地窗有8個彈孔，玻璃門又碎裂，推測嫌犯至少開了9槍。

據周女表示，該透天厝由她承租，平日只有她和男友住在2樓，偶而會有人來聚會，不清楚為何會遭人開槍。但地方盛傳，案發地點是一處私人招待所，主要是經營網路公司的蕭姓和綽號「阿蔣」的地方聞人，用來招待政商名流的場所。

據傳聞指出，槍擊案可能是日前一場KTV糾紛所引起，但警方並未證實，僅表示雖門口有監視器，卻只有監看功能，並未錄到嫌犯犯案過程；至於最近的監視器是在30公尺之外，警方已調閱相關監視器畫面，逐一清查來往車輛，同時也根據各方線索追查可疑對象。

(中國時報)

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