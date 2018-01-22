林義傑 勇腳探索國境之南

2018年01月22日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

「勇闖國境之南，用雙腳窺探無與倫比的福爾摩沙！」台灣極地探險家林義傑連6年在屏東舉辦極地超級馬拉松，日前由春日鄉起跑、橫跨中央山脈至滿洲，21日第3天賽程，林義傑與副縣長吳麗雪共同鳴槍，呼籲國人與社會大眾「用腳」體驗恆春半島的美好。

林義傑指出，他發起的《SUPERACE極地超級馬拉松－台灣站》，今年已經邁入第6屆，SUPERACE就是秉持著領導精神與義務，他將帶領超級馬拉松新手跑者們奔馳於南台灣。

他說，賽事期間會穿山越嶺、跋山涉水，甚至要橫跨中央山脈才能抵達依山傍海的營地，路程除了挑戰日據時代的浸水營古道外，更途經199縣道、旭海草原，沿著海岸線多變的地形奔跑，從海拔高度千米下拉至乾枯0米河床，一路上鳥鳴、海風、山明水秀。

吳麗雪表示，感謝林義傑團隊多次帶領多個國家的跑者蒞臨屏東，此次60多位跑者中，最遠竟有來自愛爾蘭，看見他們為迷人的恆春半島而來，心中盡是萬般感動，另見海生館、旅店業者也組20人團隊陪跑，真的很欣慰，謝謝他們透過屏東人的熱情，將恆春半島的人文、藝術、生態等分享給海內外跑者。

吳麗雪強調，「用腳」深入豐富的人文藝術，探索恆春半島九條生態旅遊路線，讓孩子脫掉鞋子踩踏青翠的草場，才能感受到真正的恆春半島。

(中國時報)