觀光巴士降價搶客 600元遊台北

2018年01月22日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市雙層觀光巴士上路1年，一直被質疑搭乘人數少，曾經有每日僅約300人搭乘，每班人數不到10人的慘況。近日業者在網站貼出公告，將把1日票價降100元變成600元。

另外，紅線則將縮減4個班次，不過，觀光巴士執行長徐浩源強調，減班和搭乘人數無關，是因應國際觀光客需求。

台北雙層觀光巴士去年上路後，但搭乘人數不如預期，去年審計部報告就指出，觀巴路線與捷運、公車高度重疊，缺乏差異化的配套措施，導致運載量不如預期，影響到北市的觀光效益。8輛觀巴花費1億240萬元，其中4331萬由市府向中央申請補助，業者則負擔5908萬。

觀光巴士目前共2條路線，紅線從台北車站發車後，經過西門町、信義永康商圈、台北101、華山文創園區；藍線同樣自台北車站發車，沿線有台北市立美術館、捷運劍潭站（士林夜市）、士林官邸，最後抵達故宮。

此次業者主要針對調整紅線班次加以調整，最末4班車取消，末班車改成晚間8時發車，每天總班次從23班減少為19班；藍線維持12班，但首班車發車時間延後至9時40分，末班車也調整為4時40分。票價部分，1日票將從700變成600元，另新增150元單次票。

徐浩源指出，因外國觀光客反映台北101外牆晚間10時後就熄燈，如果搭乘最末4班車，有可能看不到夜景或拍照時間太短，才決定將末班車時間提前至晚上8時；也因營運時間縮短2小時，票價也降低100元，不但符合觀光客需求，可吸引更多人搭乘。

(中國時報)