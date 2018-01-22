年菜預購睜大眼 圖文不符最雷

桃園市消保官提醒，預購年菜應選擇資訊清楚、菜色內容充分揭露的賣家，收到商品後也要盡速檢查，並依標示方式保存及加熱，才能美味上桌。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

農曆年節將至，年菜預購活動也紛紛開跑，卻不時發生消費爭議，大明蝦變小蝦米、主打名廚卻委外製作，桃園市消保官提醒，預購年菜應注意賣家資訊、菜色內容是否充分揭露，並預留寬裕到貨時間，收到年菜後應盡速檢查，按標示的保存方法存放和加熱，若發生消費爭議可向消保官申訴。

現代人生活忙碌，無暇準備豐盛圍爐年夜飯，各大超商、賣場及餐飲食品業者看準商機，紛紛推出年菜預購，但也衍生不少爭議，桃園主任消保官邱玉霞說，最常見就是「圖文不符」，文宣照片食材豐富、魚蝦肥美，實際收到卻有落差，或是只見菜色名稱如佛跳牆、富貴拼盤、年年有魚等，未標示實際食材組合，無法得知內容物，甚至宅配逾時，趕不上除夕夜上菜，收到時圍爐已過。

邱玉霞提醒消費者，選購時要睜大眼睛，選擇資訊充分揭露的賣家，像是佛跳牆食材多、價差大，要白紙黑字標明使用的原料，民眾才能比對。計價方式也要確認是否含運，或是貨到付款，她更提醒春節送禮、送年菜物流量大，要預留寬裕的到貨時間，收到後也要立刻檢查，若冷凍品已解凍回溫、包裝破損，有變質之餘，要盡速向業者反映。

邱玉霞說，宅配年菜若是冷凍、且保存期限長，消費者同樣享有7天鑑賞期，但若是自己取貨、或是熱騰騰送到家就不適用，若發生消費爭議，要立即拍照錄影存證，向業者反映，或可向消保官申訴，務必確認菜色內容、取貨時間，才能開心共享圍爐宴。

(中國時報)

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