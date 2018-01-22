免費入園1日 花博卡開始申請

友善列印
中國時報
／台中報導

台中市民享好康！2018台中世界花卉博覽會11月將登場，市府推出「花博卡」，戶籍在台中市的市民，憑卡享有1日免費入園，花博期間還可在1000家特約商店享折扣優惠，同時作為悠遊卡使用，以花博全票定價1張350元，市民參與花博，現省門票。

台中市交通局長王義川指出，台北之前辦花博，市民需買票入園，這次台中市辦花博，是全體市民一起辦花博盛會，市長林佳龍為感謝市民，提供戶籍在台中市的鄉親1日免費入園參觀，申請花博卡就可享1日免費入園。

市府指出，台中花博卡自1月22日開始受理申請，各區里幹事會將申請同意書送到市民家中，市民詳閱同意書內容，簽名或蓋章並填寫身分證字號後，交由里幹事收回，後續可獲得1張花博卡，2月28日前申請者首批花博卡，預計4月15日起陸續送到市民手中。

交通局表示，市民也可自行前往台中市各區公所、戶政事務所，及新市政中心、陽明大樓、台中市交通局停車收費窗口等地方填寫同意書。市民若錯過1月22日至2月28日首批申請，3月後也可至各區公所填寫同意書，待製卡完成後再通知領卡。

王義川強調，花博卡在花博期間可1日免費入園參觀，市府在花博期間推出1000家特約商店，出示花博卡都可享折扣，因花博卡本身就是悠遊卡，也可在便利商店使用小額消費，也能搭乘公車10公里免費，歡迎市民申請。

(中國時報)

年菜預購睜大眼 圖文不符最雷 民進黨黃獲授旗 顏、李競端牛肉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。