免費入園1日 花博卡開始申請

2018年01月22日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市民享好康！2018台中世界花卉博覽會11月將登場，市府推出「花博卡」，戶籍在台中市的市民，憑卡享有1日免費入園，花博期間還可在1000家特約商店享折扣優惠，同時作為悠遊卡使用，以花博全票定價1張350元，市民參與花博，現省門票。

台中市交通局長王義川指出，台北之前辦花博，市民需買票入園，這次台中市辦花博，是全體市民一起辦花博盛會，市長林佳龍為感謝市民，提供戶籍在台中市的鄉親1日免費入園參觀，申請花博卡就可享1日免費入園。

市府指出，台中花博卡自1月22日開始受理申請，各區里幹事會將申請同意書送到市民家中，市民詳閱同意書內容，簽名或蓋章並填寫身分證字號後，交由里幹事收回，後續可獲得1張花博卡，2月28日前申請者首批花博卡，預計4月15日起陸續送到市民手中。

交通局表示，市民也可自行前往台中市各區公所、戶政事務所，及新市政中心、陽明大樓、台中市交通局停車收費窗口等地方填寫同意書。市民若錯過1月22日至2月28日首批申請，3月後也可至各區公所填寫同意書，待製卡完成後再通知領卡。

王義川強調，花博卡在花博期間可1日免費入園參觀，市府在花博期間推出1000家特約商店，出示花博卡都可享折扣，因花博卡本身就是悠遊卡，也可在便利商店使用小額消費，也能搭乘公車10公里免費，歡迎市民申請。

(中國時報)