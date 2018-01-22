民進黨黃獲授旗 顏、李競端牛肉

2018年01月22日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市長初選電話民調3月5日至9日展開，選將戰火愈發猛烈，黃偉哲陣營近日狂打前台南市長賴清德牌，陳亭妃陣營20日找來曾是賴系核心滅火後，黃陣營21日的東區後援會上，賴系立委林俊憲首度公開表態相挺，讓民進黨內「與神同行」爭奪戰持續上演。顏純左、李俊毅也各自端出政見牛肉。

「賴神」賴清德轉任行政院長後，在台南仍具有高人氣，足以左右民進黨台南市長初選選情。6位參選人中，黃偉哲、陳亭妃、顏純左、葉宜津等人，均打著「與神同行」口號，爭取選民支持。

黃偉哲因聲勢看好，近日不斷獲得賴系議員與核心幹部表態相挺，政見更狂打「正派傳承」；不過，陳亭妃20日找來曾是賴清德團隊核心成員的王敏行滅火，並強調賴清德並未支持任何參選人。

陳亭妃陣營剛滅火，黃偉哲於21日的後援會上，賴系立委林俊憲首度公開表態，讓黃營有如打了一劑強心針。

林俊憲還將賴清德當初參選市長的戰旗傳給黃偉哲，稱讚黃是黨內參選同志最優秀者，並強調授旗是「代表賴清德交棒給黃偉哲」的意義。

參選人顏純左與李俊毅21日也各自端出政策牛肉，顏純左訴求幼兒教育，預告23日是他辭職1周年紀念，團隊將在網路推出50部影片，詮釋他的亮點政策與各區建設政見。

李俊毅21日持續車隊遊行，呼籲市民勿受黑金、派系影響，並稱這次民進黨有派系堂而皇之介入初選，解散派系的宣誓名存實亡，還要求參選者公布競選收支，接受人民檢驗。

(中國時報)