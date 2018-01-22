動手學餐飲 創業添自信

勞動部高屏東分署跨海澎湖開辦「咖啡調飲與異國風味美食點心班」，學員們練就一身烹飪好手藝。（陳可文攝）

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中國時報
／澎湖報導

培養專長輔導民眾就業，勞動部高屏東分署跨海澎湖開辦「咖啡調飲與異國風味美食點心班」，400小時專業訓練課程，29名學員練就一身烹飪好手藝，大夥大展拳手舉辦成果展，贏得滿堂彩。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，為協助離島澎湖地區待業者提升工作技能，勞動部委託民間培訓單位辦理職前訓練，跳脫傳統補助思維，與其給魚不如給釣竿，教他釣魚。

今年特別與社團法人台東縣原住民藝能美學教育推廣協會合作，首次開辦「咖啡調飲與異國風味美食點心班」，大受好評，民眾報名踴躍。

29名學員大多數都是在地中高齡待業婦女及單親媽媽們，長達2個半月訓練課程，學員們好認真，上課專心都不遲到早退，信心滿滿驕傲地領取結業證書，堅定地說：「面對創業，我已經準備好了!」

檢驗成果發表會，29名學員使出渾身解數積極準備，端出全麥歐式麵包、椰子球、雪Q餅等點心，搭配現煮咖啡、薑母茶，滿室飄香，口感及功力毫不遜色五星級主廚，獲得熱烈掌聲。

葉姓學員表示，退休後想經營民宿，這次參加職訓課程學習製作餐點的技藝，將來將學以致用，展現民宿特色與多元化。

顏姓學員想開文創咖啡店，這次學習開店實務與經營規畫、咖啡飲品調製實務、創意點心製作等，對未來開店幫助很大。

(中國時報)

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