大巨蛋今移樹 民團揚言樹在人在

2018年01月22日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

大巨蛋雖還未全面復工，北市府去年5月先發文同意遠雄移植周邊33棵樹木並執行斷根，22日移植工程將正式展開，長期反對大巨蛋的民間團體揚言，將自早上8時展開護樹行動，訴求樹木原地保留，「樹在人就在」，且不排除以爬樹、「長期抗戰」等方式阻止工程進行。

早在去年斷根作業時，民間團體就曾以跨越圍籬、爬樹等方式阻擋施工。松菸公園催生聯盟召集人游藝當時就痛批，大巨蛋因公安問題還未能復工，BOT合約被監察院糾正部分也還未與北市府完成重新議約，北市府竟先放行移植樹木。

經過數月斷根、養根，位在光復南路、忠孝東路上的33棵印度紫檀和木棉樹，即將在22日上午開始移植，民間團體再次質疑，選前曾經一起護樹的台北市長柯文哲，現在卻成為遠雄「合作移樹的幫兇」，明明大巨蛋已被證明弊案重重，卻還是要繼續興建、把樹移走？因此，他們將在移植作業展開的當天早上，號召志工一起護樹。

面對護樹志工揚言「樹在，人就在」，不排除以行動阻礙移植工程，負責移植的樹花園公司表示，33棵樹木這次都有重達至少1.5噸的土球，樹木高度也高，一旦有陳抗者闖入工區，可能就得停工，以免懸吊樹木的繩索脫落，造成危險。

因此，樹花園公司也表示，去年斷根原預計工期1周，後來做了23天，這次更無法掌握需花多久時間才能完成移植，不過，落葉期是最適合移植的時間，如果這段期間沒辦法移植，就只能等到1年之後。

(中國時報)