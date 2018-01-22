大巨蛋今移樹 民團揚言樹在人在

友善列印
中國時報
／台北報導

大巨蛋雖還未全面復工，北市府去年5月先發文同意遠雄移植周邊33棵樹木並執行斷根，22日移植工程將正式展開，長期反對大巨蛋的民間團體揚言，將自早上8時展開護樹行動，訴求樹木原地保留，「樹在人就在」，且不排除以爬樹、「長期抗戰」等方式阻止工程進行。

早在去年斷根作業時，民間團體就曾以跨越圍籬、爬樹等方式阻擋施工。松菸公園催生聯盟召集人游藝當時就痛批，大巨蛋因公安問題還未能復工，BOT合約被監察院糾正部分也還未與北市府完成重新議約，北市府竟先放行移植樹木。

經過數月斷根、養根，位在光復南路、忠孝東路上的33棵印度紫檀和木棉樹，即將在22日上午開始移植，民間團體再次質疑，選前曾經一起護樹的台北市長柯文哲，現在卻成為遠雄「合作移樹的幫兇」，明明大巨蛋已被證明弊案重重，卻還是要繼續興建、把樹移走？因此，他們將在移植作業展開的當天早上，號召志工一起護樹。

面對護樹志工揚言「樹在，人就在」，不排除以行動阻礙移植工程，負責移植的樹花園公司表示，33棵樹木這次都有重達至少1.5噸的土球，樹木高度也高，一旦有陳抗者闖入工區，可能就得停工，以免懸吊樹木的繩索脫落，造成危險。

因此，樹花園公司也表示，去年斷根原預計工期1周，後來做了23天，這次更無法掌握需花多久時間才能完成移植，不過，落葉期是最適合移植的時間，如果這段期間沒辦法移植，就只能等到1年之後。

(中國時報)

動手學餐飲 創業添自信 健康無毒 竹南小番茄口感佳

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。