酒駕男追撞機車 送報生慘死

2018年01月22日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市南區健康路一段、慶中街口，21日凌晨傳出酒駕撞死人車禍。馬姓男子駕駛小客車，從後方追撞騎機車的方姓送報生，因追撞力道大，機車零件散飛並起火燃燒；方某也當場沒有心跳呼吸，經送醫搶救仍不治。警方發現，馬某酒測值高達0.93毫克，已依法送辦。

警方調查，21日凌晨5點左右，69歲的方某騎機車從南門路右轉健康路後，切入健康路一段內側車道時，不幸被31歲馬某駕駛的自小客車從後方追撞，方某當場人車噴飛重傷倒地送醫不治，機車還起火燃燒，車體幾乎燒毀只剩車架，現場留有約46公尺斷斷續續的刮地痕跡。

消防局勤務指揮中心接獲通報有火燒車後，立即出動人車前往搶救。但抵達現場時，機車已燒成骨架，僅有少許煙霧；救護人員將倒臥馬路已沒有心跳呼吸的方某，緊急送往成大醫院搶救，但對方仍於6點死亡。

員警針對馬某進行酒測，發現酒測值高達0.93毫克。馬某供稱，他在台南市某飯店櫃台工作，21日凌晨與友人前往卡拉OK飲酒歡唱，直到凌晨4點多開車準備返家時，不慎造成意外。

警方初步研判，機車之所以起火燃燒，可能是遭撞擊倒地後汽油外洩，加上車體刮地引起火花所致。全案除依公共危險、過失致死等罪嫌送辦外，相關肇事責任仍需進一步查證。

(中國時報)