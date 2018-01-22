誰讓公共媒體成為政治禁臠

2018年01月22日 04:10 中國時報 李念祖

編按：公廣集團引爆台獨三台風波，讓人民認清民進黨執政後，綠化、獨化公共媒體的真面目，當初一些綠用學者跟著搖旗吶喊，高唱高唱黨政軍退出媒體，如今全都噤聲，公共媒體何去何從?

公共電視，學理上常說是為了矯正媒體市場商業化問題的重要對策。以為公共電視不必受制於廣告市場，能夠提供收視市場中不得世俗大眾青睞的節目，滿足市場中少數、特別是弱勢的視聽需要。公共電視因此代表著傳播媒體不受制於金錢的某種菁英主義公益理想，自有其動人之處。

然而，公共電視不以廣告收入支持其財務經費，不代表經營公共電視不需要龐大的資金成本。不做廣告的公共電視，經費來源不一，但主要靠政府預算挹注。一個重要的問題則是，公共電視在言論的場域中到頭來會扮演什麼樣的角色？換句話說，在經濟上不受商品市場機能支配的公共電視，在言論自由的市場上，會處在政治光譜的哪一端呢？

反過來問，政府是公共電視的主要財源，公共電視的人事與言論能夠擺脫政治干預嗎？提供經費的政府，即使不直接主導干預公共電視的言論與傳播方向，在公共電視的人事政策上當然具有主導乃至支配的地位，會間接地左右，乃至決定了公共電視的言論方向，自是顯而易見。

看得更真切些，編列、撥付大筆預算經費補助公共電視的政府行政部門，能夠完全不過問公共電視的人事以及經營政策嗎？其實不大可能。有權審查政府補助公共電視大筆年度預算的立法委員，會不會過問公共電視的人事以及經營政策呢？恐怕難以避免。拿政府錢財的公共電視，不能免於政府行政與立法部門的雙重影響，要說經營公共電視可以純由專業經營，跳脫政治的宰制，是過於天真的假設。

從《公共電視法》上產生公共電視董監事的方法，還有由立法院成立公共電視董監事審查委員會的組成方式，也可看出端倪。公共電視的董監事是由文化部提名，董監事人選的審查委員則由立法院各政黨依照政黨席次分配比例推舉產生，行政部門與立法部門發生政黨輪替時，自然會對公視的人事與傳播政策發生直接的影響與改變。

政府的行政部門與立法部門若是出現左右共治，公共電視也許還有理由維持某種政治中立；但是當政府的行政部門與立法部門都同由一個執政黨掌控，還要期待公共電視不受執政者的政治立場左右，就未免一廂情願了。

還記得當年甚囂塵上的說法是黨政軍退出廣電媒體，後來寫入法律，成功地改變了廣電媒體的政治屬性吧！現在公廣集團的媒體版圖甚大，包括了公視、華視、原民還有客家電視台。經費主要來自政府的預算補助，媒體人事受到行政部門與立法部門及執政黨的多方控制，能說政府與政黨政治退出了廣電媒體嗎？還是執政者只是換了一種方式掌握廣電媒體呢？

建立公廣電視集團，為的是要廣播電視免受金錢與企業的影響。但取而代之進入公共電視的則是來自政府的金錢，富爸爸則從企業變成掌握國庫及預算的政府及執政黨。如果民主政治是在反映多數的意志，有什麼理由相信公共電視會是政治弱勢抗衡多數的真正發聲管道呢？離開經濟市場機制的公共電視，從此不再受制於市場規律，卻也同時失去了在言論市場之中自由發聲的地位，因為壟斷公廣媒體的必將是執政者的意識形態。

公共電視現在如遭質疑漸成某種政治勢力的禁臠，當年召喚的多元與公益理想，論者難以兌現，也噤聲不語，難道不是從一開始就已注定的事嗎？

（作者為法學教授）

(中國時報)