民主，還能讓台灣驕傲嗎

2018年01月22日 04:10 中國時報 陳長文

陳師孟一席準備要清算法官的講話，讓人瞠目結舌，但更讓人驚訝的是他依然得到了民進黨團的全票通過，1張不同意票都沒有。這表示陳師孟並不是一個個人，他代表的是民進黨內的一種集體價值觀。

三權分立，講究的是互相制衡，沒有哪一權獨大，而今天民進黨卻企圖利用手中的行政權與立法權，去創造一個「太上司法權」，讓監委去騷擾判決不合己意的法官，當行政、立法可以去操控「司法」的時候，台灣的民主就已經變成了一種任期制的獨裁了。

過去兩岸對峙的時候，雖然台灣的軍事實力逐漸落後，但是在經濟的發展以及民主的成就上依然可以抬頭挺胸，讓對岸人民羨慕「怎麼爺爺沒有逃過去」，即便是在大陸改革開放、經濟突飛猛進之後，我們依然可以欣慰於人權保障、民主進程等「軟實力」上。

然而，這種種的成就，在蔡政府上台不到2年之內，就幾乎是消失無蹤。權力的濫用是一個面向，另一個面向，則是選前的政見幾乎是完全跑票，甚至是背道而馳。

「遵守中華民國憲政體制、《兩岸人民關係條例》」，蔡政府卻始終不願承認大陸地區是中華民國的領土；說要「維持現狀」，我們卻看到陸客減少、兩岸關係冰點；而在勞工法令的部分，又幾乎是來個180度的大逆向，不是說民進黨的勞工政策一定不對，但選前講一套，選後端另一套，叫人如何服氣？

蔡政府這樣完全置選前承諾於不顧，已經是傷害到了民主最根本的正當性，如果政見不重要，那麼人民在選舉中的授權有什麼意義呢？現在還有多少台灣人民能夠以我們的民主自豪，或者反過來問，現在還有多少大陸人民會羨慕著台灣的生活？

的確，大陸沒有國家領導人的普選，沒有政黨競爭，在人權與言論自由的保障上，也沒有達到先進民主國家的標準，可是現在大陸政府的績效卻是遠遠地超過了台灣的民選政府。

就以M503的航線啟用為例，這當然是兩岸政府的博弈，大陸是謀定而後動，挑了一個大陸的確有需要、蔡政府不舒服又沒有籌碼大動作反應的議題；而蔡政府的應對，卻是一開始讓輿論大做，想要挑起群情激憤，而在陸委會痛批「一意孤行、後果自負」之後，又拿不出可以相抗的籌碼，到最後唯一「制裁」大陸的方法，卻是不通過春節加班航線，讓台灣人民在春節回不了家…。打自己的孩子，讓對手心痛，天底下有這麼無能的政府嗎？或者，我們換個方式問，為什麼這麼無能的政府，卻會在民主的制度下產生？

考試領導教學，選舉導引政治。有一個笑話是，「你為什麼要欺騙相信你的人？」犯人回答道：「因為不相信我的，我騙不到。」民主制度下的選舉，也是如此，如果選民好騙，那麼必然是小人上台，而君子落選；如果選民願意去分辨真實，那麼小人為了追求權力，也就不得不學習去當個君子了。

而大陸，雖然是「一黨專政」，但是一個人要進入國家領導班底，不但要先被接納進入共產黨，還要在層層的歷練、考核中脫穎而出，所以不可能是個庸才。當然，這樣的「精英集體領導」的制度，也會讓執政者超過比例地注重精英層級的利益，但就目前為止而言，對岸執政當局的表現也的確是從底層提升了人民的福祉。

一個是向上提升，一個卻是向下沉淪，在兩岸制度的競賽中，台灣已經被拋在後面。如果要扭轉這樣的趨勢，找回民主的優越性，那麼顯然最需要改變的是選民「不被欺騙」的能力。

那該怎麼辦？拋棄台灣的民主制度、接納大陸的政治體制嗎？當然不是，民主仍然是、必須是、也仍值得我們全心全力地捍衛。但是隱然的危機卻不能不見，如果國家領導者帶頭毀壞我們得以安身立命的民主，最後的救贖還是只能寄望於台灣人民自我提升民主水平，鼓勵優質的政治人物從政，淘汰劣質的政治人物。唯有如此，在台灣的我們才能無愧於前輩近70年來為經濟發展、中華文化傳承、民主人權努力付出的成果，也或許對大陸民主制度的奠基尚有潛移默化的可能。（作者為法學教授、律師）

(中國時報)