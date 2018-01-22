M503證明蔡政府沒招了

2018年01月22日 04:10 中國時報 李正修

中國大陸民航局於1月10日決定啟用M503北上航路及爭議性大的3條W121、122、123橫向航路，引發蔡英文政府的不滿，認為陸方的片面行為已危害台海上空的飛安，因此要求大陸應儘速與我方直接磋商。

蔡政府無力反制大陸，故要求民航局暫時擱置東方及廈門兩航空公司176班春節加班機的申請，希望能藉此得到對岸回應，但到目前為止，陸方仍無動於衷。面對受影響最大的台商強烈反彈後，蔡總統對大陸改為動之以情，呼籲北京應採取彌補措施，避免欲返鄉過節的台商權益受損，但遭大陸國台辦以「沒有九二共識就免談」一口回絕。

在兩岸仍處於口水戰的此階段，最令人傻眼的莫過於陸委會副主委兼發言人邱垂正的說詞，他竟然公開表示，「暫停」加班機申請只是「喊話」，是「要求兩岸盡快協商的權宜之計」。如此直言，自曝其短，等於在未獲得對岸善意回應前，我方就先亮出底牌，既無政治智慧，也凸顯蔡政府面對兩岸爭議束手無策，已陷入黔驢技窮的窘境。

還有所謂的黨政人士批評北京此舉是「倒果為因、不負責任」，是對區域安全的威脅，甚至還把反彈或批評蔡政府的台商或媒體歸類為「親中派」，完全是轉移焦點的說法。姑且不論該航路在2015年開通時引起的兩岸爭議，這條M503北上航路是經過國際民航組織評估後核准的，現在蔡政府拿區域安全的大帽子回擊，其實是將兩岸問題當作國內政治鬥爭來消費，根本無法解決兩岸分歧，更凸顯蔡政府無法參與國際民航組織（ICAO）的活動是源自於兩岸政策的錯誤。

更甚者，蔡政府還訓令各駐外館處向駐地國說明立場、投書各地媒體，動員友邦向ICAO提出異議等，這些看似全面動員的大動作，實際上卻毫無效果。美國國務院只能口頭表達希望兩岸進行協商，歐盟或日本至今未置一詞，連ICAO都迴避評論兩岸的立場爭議，顯見蔡政府如果不是無心化解此航路爭端，不然就是不願觸及兩岸爭議的根源，只想藉由M503議題，營造兩岸在沒有「九二共識」前提下，亦能進行直接協商的假象。

蔡政府欲以外交突圍方式反制大陸的片面作為，卻暴露其兩岸及外交策略的自相矛盾。蔡總統以為，雖不接受「九二共識」，但只要持續以「維持兩岸現狀」為擋箭牌，以不挑釁的低調作為就能爭取美國等國家的道德支持，以牽制大陸更多對台的壓力。殊不知，在大陸國家主席習近平強勢推動對外戰略、川普消極應對亞太事務的實力消長下，亞太安全秩序不無可能被翻轉，已居劣勢的台灣更將因兩岸僵局而遭排擠，國際孤立的情況只會有增無減。

更嚴重的是，當各國急於改善與中國大陸的關係時，除了口頭安慰外，台灣更難獲得實質協助，這都是兩岸冷和為我國對外關係所帶來的負面效應。美國國會接連通過《2018國防授權法》及《台灣旅行法》，要求美國行政部門強化與台灣的軍事交流及高層官員互訪，然而，這些都只是美國國會畫的空中大餅，白宮及國務院的態度才是關鍵，蔡政府希望川普政府冒著與中國大陸撕破臉的風險來挺台灣，根本是緣木求魚。

在兩岸各堅持立場的情形下，M503航路的爭議短時間內不可能有解，但蔡政府的兩岸策略卻因而曝光，也讓國人認清蔡總統既無心也無力改善兩岸對峙的真面目。（作者為國家政策研究基金會外交及國防組副研究員）

(中國時報)