世界新秩序 誰領風騷

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中國時報
蔡東杰

美國總統威爾遜和英國首相邱吉爾，曾分別在第一次與第二次世界大戰結束後，使用了「世界新秩序」來描述他們對於未來的期望；1990年，面對伊拉克入侵科威特帶來的變局，美國總統老布希再度以「邁向世界新秩序」為題，向國會闡述其對外政策的核心，其後隨著蘇聯瓦解以致冷戰告終，所謂建立「世界新秩序」更成為後冷戰時期以來，美國的戰略基礎所在。

當然，究竟美國要追求的「世界新秩序」為何？既有不同詮釋，亦引發了諸多爭議。有人認為，新秩序源自國際結構內涵的新特徵，美國的說法不過反映現實罷了，但部分人也指出，無論美國說法反映了多少事實，重點在於其目的乃藉此追求鞏固霸權地位。從另一角度看來，有人認為所謂「新秩序」反映了理想主義者的共同主張，也就是對某種「終極秩序」的永恆期盼；當然，也有人直接指出，在權力政治現實主義當道的美國政治圈，根本不可能存在什麼追求理想的政策可能性。

就在美國新總統川普於2017年就職1個月後，中國國家主席習近平在國內一場國家安全工作座談會中，公開宣示要「引導國際社會共同塑造更加公正合理的國際新秩序」與「引導國際社會共同維護國際安全」的「兩個引導」說法，根據大陸媒體的闡釋，此一說法清晰地展現了中國將積極履行國際責任，扮演更重要，甚至是領導角色的意向。

事實上，無論各方宣稱的「世界新秩序」意涵到底為何？首先，它必然意指某種「帶有國家利益意圖，或反映出特定國家視角之潛在政策方向。」

其次，更重要的是，無論何種利益意圖或政策方向，任何新秩序想法的落實都需要能量的支撐與客觀環境的配合。如同「權力轉移」論者的主張，一旦國際當中浮現權力重新分配之可能，不僅結構將出現調整契機，至於此處的結構調整，自然暗示另一階段「新秩序」的降臨。

客觀來說，儘管近年來關於中美關係發展的想像，多半繞著前述假定進行著正反辯駁，但不能否認，無論從哪個角度看來（即便是經濟層面），中國一時半刻仍沒有追上美國的可能性，由此，「世界新秩序」自然仍屬遙不可及的想望。

只不過，換個角度來說，所謂的「追上」，其實也有兩種表現形式，亦即「後者拚命趕上前者」或「前者等著後者趕上」。就前者而言，美國或許還存在相當的喘息時間，但若論後者，則川普上任1周年以來，無論回歸孤立的「美國優先」與「退出主義」，抑或不按牌理出牌地到處點火，讓盟邦紛紛「走自己的路」，加上其非傳統背景導致國內政局動盪，且不論近期美國聯邦政府再度因財務窘境面臨關門的危機，就連執政的共和黨內部也難以擺平，看來，一個「世界新秩序」或許確實正浮現當中，只不過這次美國可能難再是主要得利者了。（作者為中興大學國際政治研究所教授）

(中國時報)

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