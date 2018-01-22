小英又在自打耳光

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中國時報

捷運萬大線招標，台北市捷運局要求廠商必須具備中運量「實績」方能投標，引起台北市長柯文哲與台灣車輛公司董事長蔡煌瑯的口水戰。蔡煌瑯說，照北市府的邏輯，台灣廠商永遠沒有實績，未來捷運建設數千億預算也永遠是給國外廠商「拚經濟」。

這個僵局讓我想到新北市捷運局，早在2014年就有了「國車國造」的遠見，在淡海輕軌的招標規範中納入國內廠商的空間。然而，當時新北市政府的苦心，卻被民進黨惡意詆毀。得標淡海輕軌統包工程案的是中鋼團隊，由中鋼子公司「台灣車輛」負責車輛製造。當時以段宜康為首的民進黨人士到處造謠「新北市府圖利台車」，故意忽略台車是泛官股公司，利潤屬於政府的事實。

民進黨是沒有節操的，選前抹黑，選後照樣來「割稻尾」。蔡政府上任後，指派民進黨前副祕書長蔡煌瑯擔任台車董事長，利用台車在淡海輕軌案打下的基礎，大肆宣傳「國車國造」，也為前瞻計畫中的軌道建設，增加了扶植國內產業的理由。

同時，蔡英文還親自視察台車公司，講得非常肉麻，什麼「政府必須給予台車最大的鼓勵」、「政府將會支持台車參與軌道建設市場」，完全忘了不久前民進黨是如何傷害台車員工的感情。

在民進黨的眼中，朱立倫讓台車具備招標資格，是「圖利台車」；柯文哲沒有讓台車具備招標資格，是「崇洋媚外」；而蔡英文要拿政府的資源鼓勵台車，則是「支持國車國造」，好棒棒！

標準毫無一致性到這個程度，也就難怪如今民眾對民進黨的信任度無止盡地下跌了。（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)

世界新秩序 誰領風騷 孤獨大臣與無緣社會

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