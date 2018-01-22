孤獨大臣與無緣社會

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中國時報
彭懷真

持續的寒流帶走許多人的性命，死因各式各樣，沒有一個是「死於孤獨」，其實，這些往生者如果不孤獨，很可能還繼續呼吸；而無數人持續呼吸卻日復一日如同行屍走肉，因為孤獨。

英國首相梅伊史無前例任命「孤獨事務大臣」，這樣的官銜舉世罕見，卻深具意義。超過15%的英國人總是覺得孤單，有20萬長者1個月未曾與親友交談，這樣的數據在日本也出現。電視台主持人古屋和雄所寫《寂寞的，不只是你》點出富裕日本的真正面貌。近年來NHK製作「無緣社會」系列，描述數以萬計的人，無親人、無朋友、無夥伴、毫無連帶關係。

台灣的單身家戶已經超過1成，獨身者回到居住的空間，沒有人可以對話。已婚的家庭裡常常是兩個不怎麼往來、鮮少溝通的男女，有子女的夫婦各忙各的，幾乎不對話，「相敬如冰」存在於婆媳、翁婿、姑嫂之間。

近3個禮拜，立法委員做了一些荒謬的決定，挑燈夜戰之時，難道不覺得立法院議場充斥著難以驅趕的荒謬與孤獨？此種孤獨，有一部分是總統為了貫徹意志所造成的。在總統的家裡，存在更強烈的孤獨吧！

蔡英文也可以考慮任命自己負責孤獨事務，這可說是她少數與民眾有相似感受之處！（作者為衛生福利部心理健康諮議委員）

(中國時報)

小英又在自打耳光 社論－教育去道德 台灣還會美嗎…

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