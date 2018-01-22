社論－教育去道德 台灣還會美嗎？

2018年01月22日 04:10 中國時報 主筆室

陳師孟再獲得監委提名，等待立法院通過前就濫言阿扁A錢不算貪汙，還說就任監委後要專辦那些查綠不查藍的法官，這般扭曲事實的不適格言語，讓人枕席難安，但執政黨還是挺這個人當了監委。許多人為監委名器被糟蹋而感到難過，但更多人為當下台灣道德淪喪到這般田地感到深沉的悲哀，近日有團體要推動「重建文化倫理」公投，算是將這個課題端上了檯面。

藉由一場「重建文化倫理」的公投，能不能真的「重建」文化倫理？恐怕誰也不敢高估，雖說公投門檻已降低，但能不能喚起大眾熱情，亦在未定之天，但這場公投倡議的本身卻喚起了一項不容忽視的課題，原來幾經教改之後，原本國民教育中的倫理道德課程竟已全部刪除了！目前只教授公民知識教育，但公民知識教育真的可以取代傳統的道德教育嗎？恐怕答案是否定的！

按「道德教育」的目的，是教導一個人在行為與意識上建立是非善惡的準繩，它有普世價值的部分，也有文化傳統的部分，如孝順、誠實、誠信、廉潔等，這中間有許多部分涉及個人的修為；而公民知識教育主要觸及的是公共生活的價值準繩，如自由、平等、正義等，這兩者之間有重疊的部分，但卻不能相互取代。換言之，公民知識教育固然很重要，但並不能因此就可下結論說，有了公民知識教育，道德倫理教育就可以廢除了。

西方教育體制中較著重公民知識教育，主要是教會扮演了關鍵的角色，宗教生活的薰陶就包含了很大一部分的道德倫理教育，在東方社會中並沒有教會力量，主要是儒家倫理扮演了關鍵角色，譬如過往道德教育中談修齊治平、四維八德等，甚至「德育」還被列為四育之首，如今漫步台灣的校園，「禮義廉恥」4個大字還都是出現在最顯著的位置，假如道德教育被刪去，恐怕可預見的未來，這幾個字也將會在校園中消失！

這真是一個令人費解的發展，台灣會被譽為「最美的風景是人」，最主要是台灣是一個擁有道德意識、彬彬有禮的社會，而這種社會氛圍的形成當然就是拜過往道德教育耕耘長期積累而來，也就是這種清楚的道德氛圍，使得不少即便是支持綠營的選民，也對阿扁A海角7億之舉感到不齒，蔡英文不敢特赦阿扁，與其說是現實的政治考量，多少還是有最起碼的道德壓力吧，畢竟可確定的一點是，陳師孟的大言不慚，蔡英文終究是不敢附和的。

如果道德教育這般重要，怎麼會在「教改」的操作中被刪去？這麼多有學問、有見解的人怎會做出這樣的決定？我們所最不願意接受的理由是，刪去「倫理道德教育」，不願明說的潛台詞其實就是「去中國化」工程的一部分，畢竟過往道德教育的內容，有一部分確實與儒家倫理重疊，而儒家倫理又是中華傳統文化中的核心組成，對許多反中意識強烈的人而言，是連這一部分也不能接受的，於是就由「去中國化」推進到「去中華文化」，再進一步「去道德教育」，甚至「去道德」了！說到底，它已淪為獨派人士文化改造工程的一環了。

這般粗暴的割裂或許滿足了部分獨派人士的心意，但後果卻很嚴重，它很可能讓我們接下來的好幾個世代不再能識別孝悌忠信，不再能明辨禮義廉恥，「四維八德」甚至被負面框架，這種割裂與刪除將會嚴重影響未來好幾個世代，造成他們的世界觀是歪曲的，人生觀是模糊的，價值觀是混亂的，最終將讓台灣這個最美的風景、這個最引以自豪的資產，逐漸在「去道德化」的過程中消逝。而這種文化底蘊一旦失去，將很難再彌補回來了！

如果一個當總統的人在任上A了數十億，擔任考核官箴的監委竟直指其並無貪汙，而社會大眾若皆普遍不以為意，這將會是一個怎樣文化淪喪的社會？如今的執政黨藉著席次優勢，確實可以為所欲為，想摧毀就摧毀，想割裂就割裂，幾個人就憑著意識形態的執著，輕易地就將倫理道德教育給刪了，正像當年那些自以為是的教改人士一樣，他們的是非功過，縱使在未來被嚴格檢視，但他們所造成的傷害，卻可能是挽回不了的！

(中國時報)