蘋果要回家

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中國時報
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上周美國蘋果公司宣布將匯回海外資金，同時大舉在美國投資，預料將對全球製造業的布局、供應鏈及資金流向產生影響，台灣無法置身事外。

蘋果在海外有超過2500億美元的資金，依美國舊稅制，獲利匯回要課35%高稅，蘋果寧可在美國發債借錢，也不願把資金匯回使用。去年底川普稅改通過，美國企業海外獲利匯回的稅率大降為8%至15.5%，蘋果決定把資金匯回美國。

蘋果也表示，要在美國投資300億美元建立新園區、聘雇技術人員，響應（或是受到壓力之下）川普「美國製造」的政策，預估可創造2萬個就業機會，重要原因之一也是美國企業稅從35%降到21%。川普為此親自打電話向蘋果執行長庫克致意，因為這代表「川普經濟學」的成果與勝利。

蘋果是美國市值最高的企業，供應鏈遍布全球，堪稱動見觀瞻；蘋果決定匯回海外資金，同時在美大舉投資，對其他美國企業會有示範與帶動效果。如果形成風潮，除了金融市場因全球資金移動的震盪之外，美國企業回國投資、製造業回流，也將讓其他國家的投資、經濟受影響。

特別是，像蘋果這種超級企業，牽涉的上下游廠商與供應鏈眾多，蘋果在美國投資也會帶走其他地區的供應鏈廠商。事實上，在川普稅改未正式通過前，國內已有不少企業響應「投資美國」，投資金額超過1兆台幣以上，對國內投資影響不小。

而在此時，台灣的稅改則是提高企業營所稅，未來台灣的民間投資到底會受多大的影響，值得政府關注評估。

(中國時報)

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